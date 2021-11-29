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Событие, которое нельзя пропустить. Сегодня станет известен обладатель Золотого мяча-2021

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Событие, которое нельзя пропустить. Сегодня станет известен обладатель Золотого мяча-2021

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 29 ноября, определится обладатель индивидуального приза лучшему футболисту 2021 года. Мероприятие пройдет в Париже в театре Шатле. Церемония вручения Золотого мяча начнется в 21:30 по киевскому времени.

В прямом эфире событие можно будет посмотреть на телеканалах Setanta Sports + и Футбол 2.

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Главными претендентами на награду, учрежденную журналом France Football, считаются нападающий "ПСЖ" Лионель Месси, страйкер "МЮ" Криштиану Роналду, форвард "Баварии" Роберт Левандовский и хавбек "Челси" Жоржиньо.

Читайте такжеТелеканалы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором церемонии Золотой мяч

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В статье: Золотой мяч
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