Обнародованы даты проведения клубного чемпионата мира
Жеребьевка турнира уже сегодня, 29 ноября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Клубный чемпионат мира пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года в Объединенных Арабских Эмиратах, об этом сообщает пресс-служба FIFA.
Жеребьевка турнира состоится сегодня, 29 ноября в Цюрихе.
Участниками клубного чемпионата мира являются следующие клубы: "Челси" (Англия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Аль-Ахли" (Египет), "Монтеррей" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Аль-Джазира" (ОАЭ) и "Палмейрас" (Бразилия).
Напомним, изначально планировалось провести турнир в Японии в декабре текущего года. Позже было принято решение перенести клубный чемпионат мира из-за пандемии COVID-19.
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