Обнародованы даты проведения клубного чемпионата мира

Клубный чемпионат мира пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года в Объединенных Арабских Эмиратах, об этом сообщает пресс-служба FIFA.

Жеребьевка турнира состоится сегодня, 29 ноября в Цюрихе.

Участниками клубного чемпионата мира являются следующие клубы: "Челси" (Англия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Аль-Ахли" (Египет), "Монтеррей" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Аль-Джазира" (ОАЭ) и "Палмейрас" (Бразилия).

Напомним, изначально планировалось провести турнир в Японии в декабре текущего года. Позже было принято решение перенести клубный чемпионат мира из-за пандемии COVID-19.