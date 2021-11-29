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Обнародованы даты проведения клубного чемпионата мира

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Жеребьевка турнира уже сегодня, 29 ноября

Обнародованы даты проведения клубного чемпионата мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клубный чемпионат мира пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года в Объединенных Арабских Эмиратах, об этом сообщает пресс-служба FIFA.

Жеребьевка турнира состоится сегодня, 29 ноября в Цюрихе.

Участниками клубного чемпионата мира являются следующие клубы: "Челси" (Англия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Аль-Ахли" (Египет), "Монтеррей" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Аль-Джазира" (ОАЭ) и "Палмейрас" (Бразилия).

Напомним, изначально планировалось провести турнир в Японии в декабре текущего года. Позже было принято решение перенести клубный чемпионат мира из-за пандемии COVID-19.

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В статье: Клубный чемпионат мира
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Источник:
Fifa

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