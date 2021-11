France Football уже объявил 20-30 места в голосовании за Золотой мяч. Текстовая трансляция церемонии

29 ноября в Париже состоится церемония вручения награды лучшему футболисту 2021 года Золотой мяч. UA-Футбол следит за всеми событиями, которые происходят вокруг театра Шатле, где первым прозвучит имя лучшего игрока года. Начало церемонии в 21:30. Следить за всеми событиями вокруг церемонии Золотой мяч 2021 вы можете прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Золотой мяч 2021 онлайн трансляция

19:40. Леонардо Бонуччи - №14 в списке.

19:27. Рахим Стерлинг – 15-е место рейтинга!

19:21 Неймар на шестнадцатом месте!

19:10 №18 - Симон Кьер ("Милан"), №17 - Луис Суарес ("Атлетико").

19:00 Продолжаем. №19 - Мэйсон Маунт ("Челси").

18:48 Инсайдеры пишут, что сегодня на церемонии будут объявлены победители в двух новых номинациях: лучший бомбардир года и лучший клуб года. Первая номинация - намёк на пролёт Левандовского в основной гонке?

18:40 Топ-20 открывает ещё один игрок "Ман Сити" Рияд Марез.

18:36 21-ю строчку разделили Бруну Фернандеш из МЮ и Лаутаро Мартинес из "Интера". А полностью рейтинг пока выглядит так.

18:30 23-е место - Харри Кейн ("Тоттенхэм").

18:24 24-е место - Педри из "Барселоны". Но для него этот вечер ещё не закончен, ведь он один из главных претендентов на награду лучшему молодому игроку года.

18:19 25-е место - Фил Фоден из "Ман Сити"!

18:18 France Football уже начал обратный отчёт до церемонии и объявляет игроков с последних мест! 26-ю позицию поделили Николо Барелла ("Интер"), Рубен Диаш ("Ман Сити") и Жерар Морено ("Вильярреал"). 29-е место поделили обладатель Золотого мяча 2018 Лука Модрич ("Реал") и Сесар Аспиликуэта ("Челси").

17:58 Ну, и, наконец, лучший вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан" / ПСЖ), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Эдуар Менди ("Челси"), Тибо Куртуа ("Реал"), Кейлор Навас (ПСЖ), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"), Самир Ханданович ("Интер").

17:45 На награду лучшему молодому игроку до 21 года претендуют 10 исполнителей: Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Педри ("Барселона"), Жереми Доку ("Ренн"), Райан Гравенберх ("Аякс"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Флориан Вирц ("Байер"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд), Нуну Мендеш (ПСЖ).

17:38 Помимо определения лучшего футболиста года журнал France Football объявит победителей и в нескольких других номинациях: лучшая футболистка года, лучший молодой игрок, а также лучший вратарь.

Среди женщин на награду претендуют 20 футболисток: Стина Блакстениус ("Хеккен"), Кадидиату Диани (ПСЖ), Кристиана Эндлер ("Лион"), Магдалена Эрикссон ("Челси"), Джесси Флемминг ("Челси"), Дженнифер Эрмосо ("Барселона"), Мария-Антуанетта Катото (ПСЖ), Сэм Кэрр ("Челси"), Фрэн Кирби ("Челси"), Эшли Лоуренс (ПСЖ), Лике Мартенс ("Барселона"), Саманта Мьюис ("Манчестер Сити" / "Норт Каролина Кураж"), Вивианне Мидема ("Арсенал"), Сандра Паньос ("Барселона"), Ирен Паредес (ПСЖ / "Барселона"), Алексия Путельяс ("Барселона"), Венди Ренар ("Лион"), Кристин Синклер ("Портленд Торнс"), Эллен Уайт ("Манчестер Сити").

Обращает на себя внимание, что среди футболисток сразу пять представительниц "Барселоны". В мужском зачёте каталонский клуб представлен только Педри.

17:25 Кстати говоря, вы можете также поделиться своим мнением по поводу фаворита голосования. Спортивный телеграм-канал UA-Футбол сегодня весь день проводит опрос по обладателю престижнейшей награды. И не забывайте, что вы можете не только проголосовать, но и подписаться, чтобы быть в курсе всех важных спортивных (а не только футбольных) новостей Украины и мира.

17:00 Список претендентов на награду состоит из 30 игроков. Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Нголо Канте ("Челси"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Мейсон Маунт ("Челси"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан" / ПСЖ), Карим Бензема ("Реал"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Николо Барелла ("Интер"), Лионель Месси ("Барселона" / ПСЖ), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Педри ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Неймар ("ПСЖ"), Симон Кьер ("Милан"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовский ("Бавария"), Жоржиньо ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Ромелу Лукаку ("Интер" / "Челси"), Криштиану Роналду ("Ювентус" / "Манчестер Юнайтед"), Жерар Морено ("Вильярреал"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Луис Суарес ("Атлетико"), Фил Фоден ("Манчестер Сити").

Но ясно, что список фаворитов ограничен максимум пятью именами: Месси, Левандовский, Роналду, Бензема и, возможно, ещё Жоржиньо.

16:50 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию награды лучшему игроку 2021 года в версии France Football Золотой мяч. Сегодня мы наконец-то закончим спор, кто же выиграет Ballon d'Or, но также положим начало новой - Достоин ли лауреат приза? До начала церемонии четыре с половиной часа, этого времени вполне достаточно, чтобы рассказать вам обо всех важных новостях вокруг события в парижском Шатле.