Месси, Педри и Путельяс - лауреаты Золотого мяча 2021. Как это было

29 ноября в Париже состоится церемония вручения награды лучшему футболисту 2021 года Золотой мяч. UA-Футбол следит за всеми событиями, которые происходят вокруг театра Шатле, где первым прозвучит имя лучшего игрока года. Начало церемонии в 21:30. Следить за всеми событиями вокруг церемонии Золотой мяч 2021 вы можете прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Золотой мяч 2021 онлайн трансляция

23:11 На этом всё. Спасибо, что следили за этой церемонией вместе с нами. Поздравляем Лео с седьмым Золотым мячом, а ПСЖ - с первым обладателем этой награды в своей команды. Встретимся на других страницах UA-Футбол. Всем пока!

23:10 Гости покидают свои места, а мы подводим итоги церемонии:

Лучший молодой игрок года - Педри ("Барселона")

Лучший бомбардир года - Роберт Левандовский ("Бавария")

Лучшая футболистка года - Алексис Путельяс ("Барселона")

Лучший вратарь года - Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

Команда года - "Челси"

Лучший футболист года - Лионель Месси (ПСЖ)

23:06 На сцене появилась красная кнопка. Этой кнопкой Месси засветил Эйфелеву башню.

23:03 Ух ты! Луис Суарес вручил седьмой мячик Месси!

23:02 Нам показывают ролик, посвящённый Месси. Кун Агуэро и Луис Суарес обратились в нём с речью. Лео вроде бы даже слезу пустил. Было на самом деле трогательно.

22:58 Послушать, что говорил Лео на торжественной речи, комментаторы не дали. Аргентинец снова вспомнил победу на Копа Америка и остальные трудности в 2021-м. Полную расшифровку обязательно читайте позже на UA-Футбол.

22:53 ЛИОНЕЛЬ МЕССИ!!! СЕДЬМОЙ ЗОЛОТОЙ МЯЧ У ЛЕО! Ох, Роберт, прости этих людей. Весь мир был за тебя.

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

22:53 Девять представителей мужской и женской команд "Челси" были номинированы на Золотой мяч. Мужская команда выиграла ЛЧ, а женская - добралась до финала.

22:51 "Челси" получает приз лучшему клуба года!

22:50 Жоржиньо не прибыл на церемонию, поэтому получит бронзовый мяч. "Укрпошта" уже объявила, что готова максимально оперативно доставить посылку. Для для получения приза игроку нужно подойти в ближайшее отделение с паспортом, идентификационным кодом, справкой о доходах и выстоять очередь из бабушек.

22:48 Итак, Левандовский или Месси? Роберт или Лионель? Поляк или аргентинец? Голевая машина или гений футбола?

22:47 Третье место - Жоржиньо ("Челси")!

22:47 Четвёртое место - Карим Бензема ("Реал")!

22:46 Пятое место - Нголо Канте ("Челси")!

22:43 А вот как выглядит итоговое голосование за приз Льва Яшина.

22:37 Карим Бензема, Жоржиньо, Нголо Канте, Роберт Левандовский и Лионель Месси - это те, кто ещё претендуют на Золотой мяч 2021! Но после ещё одной рекламной паузы мы узнаем все ответы.

22:31 Лучший вратарь года - Джанлуиджи Доннарумма! Прочувствуйте всю мощь ПСЖ: запасной вратарь клуба становится лучшим вратарём года в мире

22:29 Симон Кьер получает свою порцию апплодисментов. Дидье Дрогба вспомнил об эпизоде с Кристианом Эриксеном летом во время Евро. Да, такое не забывается.

22:28 Восьмое место в гонке за Золотой мяч - Кевин де Брюйне ("Ман Сити"). Седьмое - Мохамед Салах ("Ливерпуль"). Шестое - Криштиану Роналду (МЮ). Вскоре мы узнаем топ-5!

22:26 Нам показали трогательный сюжет о Путельяс, из которого узнали, что она росла без отца. Сейчас на сцену пригласили сестру и мать Алексии, которая едва ли не рыдает. Очень трогательно получилось.

22:20 Путельяс стала лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА. "Барселона", напомним, выиграла женскую Лигу чемпионов, а 27-летняя полузащитница забила за сезон 26 голов.

22:18 Килиан Мбаппе уже не получит Золотой мяч, но вручит лучшей футболистке года. Ей стала Алексия Путельяс из "Барселоны"! Второй трофей для каталонского клуба сегодня!

22:12 Похоже, церемония ушла на рекламную паузу. Нам уже минут пять показывают общий план из Парижа.

22:07 Возвращаемся к основному голосованию. Десятым стал Джиджи Доннарумма, девятым - Килиан Мбаппе. Нам далее так и будут постепенно представлять всю тридцатку.

22:04 Пока нам показывают топ-10 голов Левандовского в этом году, появился рейтинг лучших молодых игроков года по версии France Football. Как видим, "вице-чемпионом" вслед за Педри стал Джуд Беллингем из Дортмунда.

OFFICIAL: The final rankings for the 2021 Kopa Trophy:



???????? Pedri

???????????????????????????? Jude Bellingham

???????? Jamal Musiala

???????????????????????????? Mason Greenwood

???????????????????????????? Bukayo Saka

???????? Florian Wirtz

???????? Ryan Gravenberch

???????? Jérémy Doku

???????? Giovanni Reyna#BallondOr TrophéeKopa pic.twitter.com/TnMQCu2ee7 — Squawka News (@SquawkaNews) November 29, 2021

21:59 Левандовски получает приз лучшему нападающему года. Так что, по главной награде для поляка отбой?

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! ???? #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

21:57 Организаторы подготовили небольшой сюжет памяти Диего Марадоны и Герда Мюллера, которые ушли из жизни, но оставили большой след в футболе. Немец, к слову, в своё время выигрывал Золотой мяч.

21:52 Педри в прошлом сезоне отыграл в невероятных 72 матчах. Он защищал цвета "Барселоны", молодёжной, национальной и олимпийской сборных Испании.

21:47 Первая награда - лучшему молодому игроку года. И её получает Педри! Поздравляем таланта "Барселоны"!

21:45 Алонсо и Окону вручили по футболке с автографами игроков из первого ряда и отправили следить за церемонией со стороны. А на сцену тем временем приглашается Фабио Каннаваро - обладатель Золотого мяча 2006.

21:41 А под шлемами Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Известные гонщики.

21:39 На сцену выносят Золотые мячи два ноунейма в шлемах, но в костюмах с галстуками. Интересно, покажут их лица сегодня.

21:38 Много речей от ведущих Дидье Дрогба и Сэнди Эрибер. Плюс показали небольшую нарезку десяти претендентов, которые всё ещё претендуют на награду.

21:30. Ну что же, официальный гала-вечер начался!

21:29. Килиан Мбаппе приветствует поклонников.

21:20. Золотых мяча привезли действительно два – для него и для нее.

21:14. А вот и Лео Месси со всей семьей.

21:03. Роберт Левандовски с женой прибыли на церемонию и выглядят шикарно.

20:41. Итак, их осталось только 10 претендентов:

Бензема

Мбаппе

Канте

Жоржиньо

Доннарумма

Левандовски

Де Брюйне

Месси

Роналду

Салах

20:22. А испанский Sport сообщает, что нападающий Реала Карим Бензема пропустит церемонию вручения Золотого мяча.

20:20. Интересную новость дает Marca, что сегодня могут вручить два Золотых мяча. Один за 2020 – Роберту Левандовски, второй – за 2021 – Лео Месси. Напомним, что в прошлом году из-за пандемии FF решил не вручать приз.

20:15. А вот так доставили на церемонию сам трофей.

???? 48°49'59.99"N, 2°15'0"E

???? France Football headquarter



The trophees are ready! Follow our journey through Paris to Théâtre du Châtelet… and open your eyes, you might see something ???? #ballondor pic.twitter.com/Jl4eet4Vm6 — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

20:00. Педри, который претендует на приз лучшему молодому игроку, тоже в теме и при параде.

19:56. Эрлинг Холланд – 11-й. Подходим к топ-10!

19:55. А Роберт Левандовски уже готов к церемонии.

19:50. Джоджо Кьеллини – 13-й, Ромелу Лукаку – на 12-м месте!

19:40. Леонардо Бонуччи - №14 в списке.

19:27. Рахим Стерлинг – 15-е место рейтинга!

Ranked at the 15th place for the 2021 #ballondor ⤵️



Raheem Sterling @ManCity pic.twitter.com/sH3ajutkVW — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

19:21 Неймар на шестнадцатом месте!

19:10 №18 - Симон Кьер ("Милан"), №17 - Луис Суарес ("Атлетико").

19:00 Продолжаем. №19 - Мэйсон Маунт ("Челси").

18:48 Инсайдеры пишут, что сегодня на церемонии будут объявлены победители в двух новых номинациях: лучший бомбардир года и лучший клуб года. Первая номинация - намёк на пролёт Левандовского в основной гонке?

The two new awards to be given tonight are 'best club of the year' and 'best goalscorer of the year' [@lequipe] https://t.co/Zv6N8qyXoJ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 29, 2021

18:40 Топ-20 открывает ещё один игрок "Ман Сити" Рияд Марез.

18:36 21-ю строчку разделили Бруну Фернандеш из МЮ и Лаутаро Мартинес из "Интера". А полностью рейтинг пока выглядит так.

Evening just started in Paris and if you miss the start...



Follow this thread for a recap! #ballondor pic.twitter.com/jSyuMvXc0Q — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

18:30 23-е место - Харри Кейн ("Тоттенхэм").

18:24 24-е место - Педри из "Барселоны". Но для него этот вечер ещё не закончен, ведь он один из главных претендентов на награду лучшему молодому игроку года.

18:19 25-е место - Фил Фоден из "Ман Сити"!

18:18 France Football уже начал обратный отчёт до церемонии и объявляет игроков с последних мест! 26-ю позицию поделили Николо Барелла ("Интер"), Рубен Диаш ("Ман Сити") и Жерар Морено ("Вильярреал"). 29-е место поделили обладатель Золотого мяча 2018 Лука Модрич ("Реал") и Сесар Аспиликуэта ("Челси").

17:58 Ну, и, наконец, лучший вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан" / ПСЖ), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Эдуар Менди ("Челси"), Тибо Куртуа ("Реал"), Кейлор Навас (ПСЖ), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"), Самир Ханданович ("Интер").

17:45 На награду лучшему молодому игроку до 21 года претендуют 10 исполнителей: Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Педри ("Барселона"), Жереми Доку ("Ренн"), Райан Гравенберх ("Аякс"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Флориан Вирц ("Байер"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд), Нуну Мендеш (ПСЖ).

17:38 Помимо определения лучшего футболиста года журнал France Football объявит победителей и в нескольких других номинациях: лучшая футболистка года, лучший молодой игрок, а также лучший вратарь.

Среди женщин на награду претендуют 20 футболисток: Стина Блакстениус ("Хеккен"), Кадидиату Диани (ПСЖ), Кристиана Эндлер ("Лион"), Магдалена Эрикссон ("Челси"), Джесси Флемминг ("Челси"), Дженнифер Эрмосо ("Барселона"), Мария-Антуанетта Катото (ПСЖ), Сэм Кэрр ("Челси"), Фрэн Кирби ("Челси"), Эшли Лоуренс (ПСЖ), Лике Мартенс ("Барселона"), Саманта Мьюис ("Манчестер Сити" / "Норт Каролина Кураж"), Вивианне Мидема ("Арсенал"), Сандра Паньос ("Барселона"), Ирен Паредес (ПСЖ / "Барселона"), Алексия Путельяс ("Барселона"), Венди Ренар ("Лион"), Кристин Синклер ("Портленд Торнс"), Эллен Уайт ("Манчестер Сити").

Обращает на себя внимание, что среди футболисток сразу пять представительниц "Барселоны". В мужском зачёте каталонский клуб представлен только Педри.

17:25 Кстати говоря, вы можете также поделиться своим мнением по поводу фаворита голосования. Спортивный телеграм-канал UA-Футбол сегодня весь день проводит опрос по обладателю престижнейшей награды. И не забывайте, что вы можете не только проголосовать, но и подписаться, чтобы быть в курсе всех важных спортивных (а не только футбольных) новостей Украины и мира.

17:00 Список претендентов на награду состоит из 30 игроков. Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Нголо Канте ("Челси"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Мейсон Маунт ("Челси"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан" / ПСЖ), Карим Бензема ("Реал"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Николо Барелла ("Интер"), Лионель Месси ("Барселона" / ПСЖ), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Педри ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Неймар ("ПСЖ"), Симон Кьер ("Милан"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовский ("Бавария"), Жоржиньо ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Ромелу Лукаку ("Интер" / "Челси"), Криштиану Роналду ("Ювентус" / "Манчестер Юнайтед"), Жерар Морено ("Вильярреал"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Луис Суарес ("Атлетико"), Фил Фоден ("Манчестер Сити").

Но ясно, что список фаворитов ограничен максимум пятью именами: Месси, Левандовский, Роналду, Бензема и, возможно, ещё Жоржиньо.

16:50 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию награды лучшему игроку 2021 года в версии France Football Золотой мяч. Сегодня мы наконец-то закончим спор, кто же выиграет Ballon d'Or, но также положим начало новой - Достоин ли лауреат приза? До начала церемонии четыре с половиной часа, этого времени вполне достаточно, чтобы рассказать вам обо всех важных новостях вокруг события в парижском Шатле.