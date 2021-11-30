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"Я выиграл приз нападающему года". Левандовский сделал заявление по итогам вручения ЗМ

Общие новости
(5 голосов)

Комментарий проигравшей стороны

"Я выиграл приз нападающему года". Левандовский сделал заявление по итогам вручения ЗМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский прокомментировал в своем Твиттере итоги церемонии вручения Золотого мяча-2021. Напомним, приз взял форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси, а сам поляк занял второе место.

"Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс, которые и стали обладателями Золотого мяча! Поздравляю всех номинированных игроков! Я выиграл награду "Нападающий года". Ни один игрок не может завоевать такую индивидуальную награду без сильнейшей команды и преданных фанатов за спиной. Спасибо за вашу поддержку!"

В прошлой кампании Роберт Левандовский стал чемпионом Германии с "Баварией" и забил 41 гол в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Золотой мяч
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Комментарии (5)
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metall5291 (Kharkiv)
30.11.2021 в 10:48
Этот ЗМ должен быть у Роберта.
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+1
0
royalstas (Вінниця)
30.11.2021 в 10:46
Але ж Мессі також нападник)
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkiv)
30.11.2021 в 11:36
Але не кращий. Мессі - це кращий ... Мессі.
Ответить
0
0
Prach13 (Дрогобич)
30.11.2021 в 10:16
Всюди мафія!фу
Ответить
+1
-1
Indiana Jones (Харьков)
30.11.2021 в 10:14
Жалко Роберта по-человечески. Ну а заслуги Месси за 2 года непонятны
Ответить
+3
-1


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