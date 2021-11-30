"Я выиграл приз нападающему года". Левандовский сделал заявление по итогам вручения ЗМ
Комментарий проигравшей стороны
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский прокомментировал в своем Твиттере итоги церемонии вручения Золотого мяча-2021. Напомним, приз взял форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси, а сам поляк занял второе место.
"Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс, которые и стали обладателями Золотого мяча! Поздравляю всех номинированных игроков! Я выиграл награду "Нападающий года". Ни один игрок не может завоевать такую индивидуальную награду без сильнейшей команды и преданных фанатов за спиной. Спасибо за вашу поддержку!"
Congratulations Leo Messi and @alexiaputellas winners of the #BallonDor2021, congratulations also to all nominated players!???? I won Striker of the Year Award and no Player can win an individual award without strongest team and loyal fans behind him. Thank you for your support???????? pic.twitter.com/I6j4BtluYS— Robert Lewandowski (@lewy_official) November 29, 2021
В прошлой кампании Роберт Левандовский стал чемпионом Германии с "Баварией" и забил 41 гол в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера.
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