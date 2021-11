"Я выиграл приз нападающему года". Левандовский сделал заявление по итогам вручения ЗМ

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский прокомментировал в своем Твиттере итоги церемонии вручения Золотого мяча-2021. Напомним, приз взял форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси, а сам поляк занял второе место.

Congratulations Leo Messi and @alexiaputellas winners of the #BallonDor2021, congratulations also to all nominated players!???? I won Striker of the Year Award and no Player can win an individual award without strongest team and loyal fans behind him. Thank you for your support???????? pic.twitter.com/I6j4BtluYS