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Касильяс – о вручении Месси Золотого мяча: Мне все сложнее и сложнее верить в индивидуальные призы

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(2 голосов)

Икер разочарован

Касильяс – о вручении Месси Золотого мяча: Мне все сложнее и сложнее верить в индивидуальные призы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс выразил недовольство в своем Твиттере после того, как Лионель Месси получил Золотой мяч-2021.

"Мне все сложнее и сложнее верить в индивидуальные футбольные награды. Мне кажется, что Месси входит в ТОП-5 лучших игроков в истории футбола, но пора научиться определять список лучших футболистов по итогам сезона, каталогизировать процесс. Это не так сложно, как кажется. Просто почему-то сам процесс усложняют".

Аргентинец выиграл Копа Америка, побил рекорд Хави по матчам за "Барселону", побил рекорд Пеле по голам за один клуб, достижение Пеле по голам за американские сборные и стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Ла Лиги.

Читайте такжеКасильяс: Ван Дейк лучший по версии УЕФА, Месси - ФИФА. По моему, критерии выбора не логичны

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В статье: Икер Касильяс Лионель Месси Золотой мяч
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
30.11.2021 в 11:19
Все відносно Мені подобається гарний коньяк, а більшість фанати пива, тому що його напорядок більше можна випити І кожен залишається на своєму!
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