Касильяс – о вручении Месси Золотого мяча: Мне все сложнее и сложнее верить в индивидуальные призы

Бывший вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс выразил недовольство в своем Твиттере после того, как Лионель Месси получил Золотой мяч-2021.

"Мне все сложнее и сложнее верить в индивидуальные футбольные награды. Мне кажется, что Месси входит в ТОП-5 лучших игроков в истории футбола, но пора научиться определять список лучших футболистов по итогам сезона, каталогизировать процесс. Это не так сложно, как кажется. Просто почему-то сам процесс усложняют".

Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol.Para mi, Messi, es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta!Lo hacen difícil otros! ????????‍♂️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 30, 2021

Аргентинец выиграл Копа Америка, побил рекорд Хави по матчам за "Барселону", побил рекорд Пеле по голам за один клуб, достижение Пеле по голам за американские сборные и стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Ла Лиги.