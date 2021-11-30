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"Справедливая дань уважения уникальному таланту". Пеле поздравил Месси с Золотым мячом

Общие новости
(2 голосов)

Легендарный бразилец не смог обойти вниманием церемонию награждения лучшего игрока года

"Справедливая дань уважения уникальному таланту". Пеле поздравил Месси с Золотым мячом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионеля Месси с завоеванием Золотого мяча. Аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере.

"Лионель, поздравляю с еще одним "Золотым мячом". Это справедливая дань уважения уникальному таланту. Семь раз, спасибо тебе большое!", - написал 81-летний Пеле в своем Instagram.

Аргентинец выиграл Копа Америка, побил рекорд Хави по матчам за "Барселону", побил рекорд Пеле по голам за один клуб, достижение Пеле по голам за американские сборные и стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Ла Лиги.

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В статье: Лионель Месси Пеле ПСЖ
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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
30.11.2021 в 11:35
Все верно от Короля - Месси, это эпоха, это гений от футбола, это талантище, которому нет равных. По большому счету - в плане "Золотого мяча.. " - его вообще надо бы выносить за скобки. Почему - потому что это уникум … это брилиант, по сравнению с которым все остальные просто камешки от Swarovski. Плюс ко всему - еще и действующий игрок … все, точка, Золотой мяч практически обречен …)))
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Spokoyno (Київ)
30.11.2021 в 11:08
Оцінка "Короля футболу" свого наступника! Так рівень гри Мессі вже пішов на спад, утім свого "унікального таланту" Ліонель не втратив! А тут ще нарешті щось зі збірною виграв та і те що перебрався у місто дислокації засновників ЗМ було останньою краплею...
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