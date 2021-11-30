"Справедливая дань уважения уникальному таланту". Пеле поздравил Месси с Золотым мячом

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионеля Месси с завоеванием Золотого мяча. Аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере.

"Лионель, поздравляю с еще одним "Золотым мячом". Это справедливая дань уважения уникальному таланту. Семь раз, спасибо тебе большое!", - написал 81-летний Пеле в своем Instagram.

Аргентинец выиграл Копа Америка, побил рекорд Хави по матчам за "Барселону", побил рекорд Пеле по голам за один клуб, достижение Пеле по голам за американские сборные и стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Ла Лиги.