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Хоть где-то не первый. Месси – второй среди самых возрастных обладателей Золотого мяча

Общие новости
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Только один британец был старше Лионеля

Хоть где-то не первый. Месси – второй среди самых возрастных обладателей Золотого мяча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл свой седьмой Золотой мяч. Аргентинский исполнитель получил награду в возрасте 34 лет и 158 дней, выйдя на второе место среди самых возрастных обладателей приза.

Ранее вторым по данному показателю был Лев Яшин, который завоевал ЗМ в возрасте 34 лет и 56 дней. Самым возрастным обладателем приза от еженедельника France Football за всю историю является экс-футболист сборной Англии Стэнли Мэтьюз (41 год и 321 день)

Отметим, что Месси стал первым игроком в истории футбола, который выиграл ЗМ в 3 разных десятилетиях.

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В статье: Лионель Месси Золотой мяч
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Источник:
PSSportsFR

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Комментарии (1)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
30.11.2021 в 14:06
Браво Месси!!! Реально лучший игрок последних 3-х десятилетий!!!
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