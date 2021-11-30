Хоть где-то не первый. Месси – второй среди самых возрастных обладателей Золотого мяча
Только один британец был старше Лионеля
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл свой седьмой Золотой мяч. Аргентинский исполнитель получил награду в возрасте 34 лет и 158 дней, выйдя на второе место среди самых возрастных обладателей приза.
Ранее вторым по данному показателю был Лев Яшин, который завоевал ЗМ в возрасте 34 лет и 56 дней. Самым возрастным обладателем приза от еженедельника France Football за всю историю является экс-футболист сборной Англии Стэнли Мэтьюз (41 год и 321 день)
Отметим, что Месси стал первым игроком в истории футбола, который выиграл ЗМ в 3 разных десятилетиях.
Популярное сейчас
- Металлист далеко впереди, Кривбасс комфортно второй. Таблица Первой лиги по итогам 2021-го года
- "Я выиграл приз нападающему года". Левандовский сделал заявление по итогам вручения ЗМ
- Динамо хочет подписать новый контракт с Диалло
- Месси обошел Левандовского на 33 балла. Итоги голосования за Золотой мяч
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере