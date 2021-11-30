Хоть где-то не первый. Месси – второй среди самых возрастных обладателей Золотого мяча

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл свой седьмой Золотой мяч. Аргентинский исполнитель получил награду в возрасте 34 лет и 158 дней, выйдя на второе место среди самых возрастных обладателей приза.

Ранее вторым по данному показателю был Лев Яшин, который завоевал ЗМ в возрасте 34 лет и 56 дней. Самым возрастным обладателем приза от еженедельника France Football за всю историю является экс-футболист сборной Англии Стэнли Мэтьюз (41 год и 321 день)

Отметим, что Месси стал первым игроком в истории футбола, который выиграл ЗМ в 3 разных десятилетиях.