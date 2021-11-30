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Беланов: Левандовского просто обокрали! Блохин такого же мнения

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Специалист отреагировал на церемонию награждения лучшего игрока года

Беланов: Левандовского просто обокрали! Блохин такого же мнения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов поделился мнением о том, что эту награду в нынешнем году вручили аргентинцу Лионелю Месси.

"Я в шоке! Роберта Левандовского просто обокрали!

На мой взгляд, это несправедливо и неправильно. Говорил по этому поводу и со своим бывшим одноклубником и обладателем "Золотого мяча" Олегом Блохиным, который точно такого же мнения. Странная какая-то ситуация. Я такого, признаться, не ожидал и поэтому очень расстроился. Да, спору нет: Лионель Месси — звезда мировой величины, суперфутболист. Ничуть не умаляя достоинства аргентинского самородка, я все же считаю, что именно поляк должен был получить "Золотой мяч" как лучший футболист 2021 года. Мне очень жалко было парня, когда я увидел его во время телетрансляции из Парижа.

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Видимо, что-то происходит в этом мире, что не поддается объяснению. И каким образом определяют лучшего, я не могу понять. Левандовскому в прошлом году вполне заслуженный "Золотой мяч" не дали, хотя форвард "Баварии" целеустремленно шел к этому. Нынешняя ситуация точь-в-точь напоминает 2012 год, когда в таком же положении оказался испанец Андрес Иньеста. Он тогда блистал яркой игрой в "Барселоне", а со сборной Испании стал чемпионом Европы", - сказал Беланов.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Игорь Беланов
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