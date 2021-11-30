Беланов: Левандовского просто обокрали! Блохин такого же мнения

Обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов поделился мнением о том, что эту награду в нынешнем году вручили аргентинцу Лионелю Месси.

"Я в шоке! Роберта Левандовского просто обокрали!

На мой взгляд, это несправедливо и неправильно. Говорил по этому поводу и со своим бывшим одноклубником и обладателем "Золотого мяча" Олегом Блохиным, который точно такого же мнения. Странная какая-то ситуация. Я такого, признаться, не ожидал и поэтому очень расстроился. Да, спору нет: Лионель Месси — звезда мировой величины, суперфутболист. Ничуть не умаляя достоинства аргентинского самородка, я все же считаю, что именно поляк должен был получить "Золотой мяч" как лучший футболист 2021 года. Мне очень жалко было парня, когда я увидел его во время телетрансляции из Парижа.