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Беланов: Месси, Роналду... Нельзя все время награждать одних и тех же

Общие новости
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Золотой мяч-2021 поддается серьёзной критике

Беланов: Месси, Роналду... Нельзя все время награждать одних и тех же

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов поделился мнением о доминировании Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые, начиная с 2008 года, только раз не смогли взять награду лучшему футболисту планеты.

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"Считаю, что нельзя все время награждать одних и тех же. Ведь на протяжении этого календарного года, помимо яркой и результативной игры Левандовски за мюнхенскую "Баварию" и сборную Польши, прекрасно проявил себя и француз Карим Бензема.

Поляк наколотил столько мячей в немецкой Бундеслиге, что сумел побить многие рекорды, в том числе превзойти легендарного "охотника за голами" Герда Мюллера. Хорош и Бензема, с завидным постоянством забивающий в каждой игре за мадридский "Реал" на разных фронтах и за сборную Франции. Кстати, француз на церемонию в Париж не приехал. Как и Криштиану Роналду, да и ряд других игроков. Вполне возможно, что в связи с не совсем объективным определением лучшего футболиста Европы может назреть скандал", - сказал Беланов.

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В статье: Лионель Месси Игорь Беланов Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.11.2021 в 19:06
Игорь Беланов перепутал благотворительную организацию, которая по умолчанию, должна охватывать максимально большее количество получающих чего-то, от серьёзной спортивной награды, которая выявляет действительно лучших. Это первое. А второе это то, что Игорь Беланов не понимает, о чём говорит. О какой яркой и результативной игре Левандовски в своей сборной фантазирует Игорь? Где Польша с Левандовски в этом сезоне? И третье. Можно лично симпатизировать Бенземе и не очень любить Месси, но статистика не врет.. У Месси в этом календарном году - 56 матчей, 41 гол, 24 ассиста. У Бензема - 51 матч - 36 голов, 11 ассистов. Игорь, по каким параметрам ты ставишь француза выше Месси? Просто, по принципу, "лишь бы не Месси?" P.S. Учитывая тот факт, что снова редакционный клон пишет комментарии от моего имени, я завершаю свой комментарий фразой, которую этот клон никогда не сможет повторить. В виду того, что он хейтер МЕССИ! Если есть комментарий под моим ником, но нет фразы, которая ниже, то знайте, это редакционный клон. ЛЕО МЕССИ - 7 ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ! А в конце следующего года будет 8 !!!
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