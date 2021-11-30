Беланов: Месси, Роналду... Нельзя все время награждать одних и тех же
Золотой мяч-2021 поддается серьёзной критике
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Обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов поделился мнением о доминировании Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые, начиная с 2008 года, только раз не смогли взять награду лучшему футболисту планеты.
"Считаю, что нельзя все время награждать одних и тех же. Ведь на протяжении этого календарного года, помимо яркой и результативной игры Левандовски за мюнхенскую "Баварию" и сборную Польши, прекрасно проявил себя и француз Карим Бензема.
Поляк наколотил столько мячей в немецкой Бундеслиге, что сумел побить многие рекорды, в том числе превзойти легендарного "охотника за голами" Герда Мюллера. Хорош и Бензема, с завидным постоянством забивающий в каждой игре за мадридский "Реал" на разных фронтах и за сборную Франции. Кстати, француз на церемонию в Париж не приехал. Как и Криштиану Роналду, да и ряд других игроков. Вполне возможно, что в связи с не совсем объективным определением лучшего футболиста Европы может назреть скандал", - сказал Беланов.
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