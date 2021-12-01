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Леоненко: Заслужил ли Месси этот Золотой мяч? Конечно же нет!

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(1 голосов)

Краткость - сестра таланта

Леоненко: Заслужил ли Месси этот Золотой мяч? Конечно же нет!

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказал свое категоричное мнение о вручении премии Золотой мяч-2021, который в очередной раз достался Лионелю Месси.

"Заслужил ли Месси этот Золотой мяч? Конечно же нет!", - заявил Леоненко.

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В статье: Лионель Месси Виктор Леоненко Золотой мяч Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Steelen (Запорожье)
01.12.2021 в 01:58
Не волнуют такие мнения. В этом году Месси выиграл Копа Америка, стал лучшим бомбардиром и по системе гол плюс пас чемпионата Испании, побил легендарные рекорды по голам всего мирового футбола, и снова творил свою магию на поле, что ещё нужно ? Леоненки со своими плоскими мнениями, которые они хотят поставить на перекор объёмным сущностям, не волнуют.
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El_Matador_73 (Одесса)
01.12.2021 в 01:35
...иду я из бани, морда крррасная ... (с)
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