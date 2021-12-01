Леоненко: Заслужил ли Месси этот Золотой мяч? Конечно же нет!
Краткость - сестра таланта
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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказал свое категоричное мнение о вручении премии Золотой мяч-2021,
"Заслужил ли Месси этот Золотой мяч? Конечно же нет!", - заявил Леоненко.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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Steelen (Запорожье)
01.12.2021 в 01:58
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El_Matador_73 (Одесса)
01.12.2021 в 01:35
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