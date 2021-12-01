Леоненко: Заслужил ли Месси этот Золотой мяч? Конечно же нет!

Не волнуют такие мнения. В этом году Месси выиграл Копа Америка, стал лучшим бомбардиром и по системе гол плюс пас чемпионата Испании, побил легендарные рекорды по голам всего мирового футбола, и снова творил свою магию на поле, что ещё нужно ? Леоненки со своими плоскими мнениями, которые они хотят поставить на перекор объёмным сущностям, не волнуют.