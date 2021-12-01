Мораес вернулся, Неймар выбыл, а у Яремчука проблемы с тренером. Главные новости за 30 ноября

Это написала A Bola, а значит, все серьезно. Жорже Жезуш разочарован эффективностью Романа, который не забивает с сентября, и в конце года намерен использовать других исполнителей - в частности, Дарвина Нуньеса и Хариса Сеферовича, забившего трижды в четырех матчах после восстановления. Для Яремчука де-факто это означает глубокий запас, увы.

Еще в апреле Жуниор Мораес порвал крестообразные связки и с тех пор проходил длинный и непростой курс реабилитации. Наконец, он подошел к концу - вчера бразилец впервые за 8 месяцев потренировался в общей группе "Шахтера". При этом важен нюанс: контракт Мораеса с "Горняками" рассчитан лишь до конца 2021 года, и его до сих пор не продлили.

Бьянконери и бергамаски не испытали проблем в матчах против аутсайдеров чемпионата. "Ювентус" на поле "Салернитаны" ограничился двумя мячами - по одному на тайм (2:0). "Аталанта" дома против "Венеции" порадовала болельщиков больше, отметившись четырежды - 4:0. Руслан Малиновский получил от тренеров отдых и посмотрел проходной матч со скамейки. Зато хет-трик оформил один из его конкурентов Марио Пашалич.

У Неймара очередной рецидив повреждения связок левого голеностопа, а это 6-8 недель реабилитации и покоя. Таким образом, бразилец пропустит не только остаток года, но и весь январь, и если все пройдет идеально, то вернется к старту плей-офф Лиги чемпионов. Хорошо, что у "ПСЖ" есть Месси - Мбаппе не придется два месяца тащить команду в одиночку.

Самба Дьялло еще не дебютировал за основу киевлян, но уже стал важной медийной фигурой в украинском футболе - парень столько забивает на юношеском уровне, что его нельзя не замечать. СМИ пишут, что агенты сенегальца сейчас беседуют с "Динамо" о продлении контракта, рассчитанного до конца сезона. Для киевлян новая сделка стала бы большой победой, ведь потенциал у Дьялло огромен, и уже сейчас он интересен половине клубов Европы.

Украинки были фаворитом матча против Венгрии, но неожиданно проиграли - 2:4. Ключевым стал первый тайм поединка, который наши соотечественницы провалили со счетом 0:3. Вернуться в игру как следует уже не получилось. Важно заметить: в ноябре команду возглавил испанец Луис Кортес, экс-тренер "Барселоны", и с тех пор побед еще не было - фиаско с венгерками предшествовала ничья с Шотландией (1:1). Плохой старт отбора на ЧМ-2023.