Легионер киевского Динамо получил нового тренера в национальной сборной
Специалист известен по работе в сборной Аргентины и Колумбии
Фото: federacionvenezolanadefutbol.org
72-летний аргентинский специалист Хосе Нестор Пекерман назначен новым главным тренером сборной Венесуэлы, сообщает пресс-служба федерации.
Контрактное соглашение рассчитано на 5 лет.
#PékermanEsVinotinto ???????? pic.twitter.com/mXerbSwL8O— La Vinotinto (@SeleVinotinto) November 30, 2021
За свою тренерскую карьеру Пекерман успел поработать в ряде клубов и национальных сборных. Специалист тренировал сборную Аргентины на чемпионате мира - 2006, проиграв по пенальти сборной Германии в четвертьфинале. Также он известен по работе со сборной Колумбии, которую возглавлял с 2012 по 2018 год.
Первый матч под руководством нового тренера национальная команда проведет 27 января. В 15-м туре отбора к чемпионату мира в Катаре венесуэльцы встретятся с командой Боливии. Сейчас Венесуэла с 7 очками занимает последнее место в своей группе.
Напомним, за сборную Венесуэлы играет нападающий киевского "Динамо" Эрик Рамирес.
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