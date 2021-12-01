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Легионер киевского Динамо получил нового тренера в национальной сборной

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Специалист известен по работе в сборной Аргентины и Колумбии

Легионер киевского Динамо получил нового тренера в национальной сборной

Фото: federacionvenezolanadefutbol.org

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72-летний аргентинский специалист Хосе Нестор Пекерман назначен новым главным тренером сборной Венесуэлы, сообщает пресс-служба федерации.

Контрактное соглашение рассчитано на 5 лет.

За свою тренерскую карьеру Пекерман успел поработать в ряде клубов и национальных сборных. Специалист тренировал сборную Аргентины на чемпионате мира - 2006, проиграв по пенальти сборной Германии в четвертьфинале. Также он известен по работе со сборной Колумбии, которую возглавлял с 2012 по 2018 год.

Первый матч под руководством нового тренера национальная команда проведет 27 января. В 15-м туре отбора к чемпионату мира в Катаре венесуэльцы встретятся с командой Боливии. Сейчас Венесуэла с 7 очками занимает последнее место в своей группе.

Напомним, за сборную Венесуэлы играет нападающий киевского "Динамо" Эрик Рамирес.

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В статье: Хосе Пекерман Национальная сборная Венесуэлы
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Источник:
La Vinotinto

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