Главный редактор France Football – о Золотом мяче-2021: Я голосовал за Роберта Левандовского

История ЗМ закончилась ещё когда Снейдер сделал требл с Интером и со сборной феерил на мундиале не получил эту награду, когда Иньеста подарил Испанцам титул чемпионов мира и не получил эту награду, когда Хави тянул Барсу на себе и не получил эту награду, когда Ван Дейк выиграл ЛЧ и не проиграл не одного единоборства в том сезоне пролетел мимо. Это и понятно, ведь футболочки типа гениального куда лучше продается.