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Главный редактор France Football – о Золотом мяче-2021: Я голосовал за Роберта Левандовского

Общие новости
(2 голосов)

Индивидуальная награда отправилась не в руки поляка

Главный редактор France Football – о Золотом мяче-2021: Я голосовал за Роберта Левандовского

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Главный редактор французского еженедельника France Football Паскаль Ферре прокомментировал итоги вручения Золотого мяча-2021.

"Выборы победителя Золотого мяча основаны на демократической системе. Жюри из 170 человек выбрало Месси. Я не поставил Лионеля на первое место, я проголосовал за Левандовского, однако считаю, что аргентинец тоже заслужил этот приз. Вручение награды в 2020-м? Честно говоря, я думаю, что Роберт выиграл бы, у него был отличные шансы на успех, но мы не можем быть уверены в этом наверняка".

"Мы всегда думаем о том, как можно улучшить систему. Тем не менее, каких-то поспешных решений не будет. Мы изучим элементы голосования, нужно уважать историю Золотого мяча".

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Золотой мяч france football
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Источник:
watson.de

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Комментарии (4)
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FCZK-1922 (Кировоград)
01.12.2021 в 11:55
История ЗМ закончилась ещё когда Снейдер сделал требл с Интером и со сборной феерил на мундиале не получил эту награду, когда Иньеста подарил Испанцам титул чемпионов мира и не получил эту награду, когда Хави тянул Барсу на себе и не получил эту награду, когда Ван Дейк выиграл ЛЧ и не проиграл не одного единоборства в том сезоне пролетел мимо. Это и понятно, ведь футболочки типа гениального куда лучше продается.
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+5
0
СашаXM (Хмельницкий)
01.12.2021 в 11:53
уважать ЗМ? после последних двух ЗМ ... уже нет никакого уважения и объективности в ЗМ!
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+4
0
avatar
Elektrikc (Львів)
01.12.2021 в 11:39
Історія Золотого М'яча на цьому закінчилась.
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+4
0
Dimoncho (Kharkiv)
01.12.2021 в 12:19
его история закончилась год назад, когда они вдруг решили не вручать золотой мяч...
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+1
0


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