Главный редактор France Football – о Золотом мяче-2021: Я голосовал за Роберта Левандовского
Индивидуальная награда отправилась не в руки поляка
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Главный редактор французского еженедельника France Football Паскаль Ферре прокомментировал итоги вручения Золотого мяча-2021.
"Выборы победителя Золотого мяча основаны на демократической системе. Жюри из 170 человек выбрало Месси. Я не поставил Лионеля на первое место, я проголосовал за Левандовского, однако считаю, что аргентинец тоже заслужил этот приз. Вручение награды в 2020-м? Честно говоря, я думаю, что Роберт выиграл бы, у него был отличные шансы на успех, но мы не можем быть уверены в этом наверняка".
"Мы всегда думаем о том, как можно улучшить систему. Тем не менее, каких-то поспешных решений не будет. Мы изучим элементы голосования, нужно уважать историю Золотого мяча".
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