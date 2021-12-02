Реал уходит в отрыв, Шеве досталось от Милана, продажа Черноморца.  Главные новости за 1 декабря

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 1 декабря.

"Реал" продолжает набирать обороты. В 15-м туре Ла Лиги "сливочные" минимально победили "Атлетик" Бильбао. Единственный гол в матче забил Карим Бензема на 40-й минуте встречи. 5-я победа кряду в чемпионате позволила "Реалу" увеличить отрыв от ближайшего преследователя до 7 очков. "Атлетико" имеет игру в запасе и может приблизиться к соседям, если обыграют "Мальорку". Всего у "Реала" 9 побед в 10 последних матчах во всех турнирах.

"Дженоа" Андрея Шевченко на своём поле был разгромлен его экс-клубом "Миланом" (0:3). Счёт в матче открыл Ибрагимович, после чего Мессиас отметился дублем. С момента назначения украинца "гриффоны" проиграли второй матч в Серии А из трёх, так ни разу и не забив. "Дженоа" остаётся в зоне вылета перед выездом к "Ювентусу" в воскресенье. "Россонери" же воспользовались осечкой "Наполи" в параллельной встрече с "Сассуоло" (2:2), сократив отставание от "партенопейцев" до одного пункта.

Шевченко и "Милан", Рафа Бенитес в мерсисайдском дерби. Нет, мы не в середине нулевых. Рафаэль Бенитес теперь возглавляет злейших врагов из "Эвертона", к которым в гости наведался "Ливерпуль". Дружина Юргена Клоппа добыла самую разгромную победу (1:4) на "Гудисоне" за 39 лет и первую за 5 последних лет. Мо Салах записал на свой счёт дубль, ещё по голу от Хендерсона и Жоты. "Челси" сохранил лидерство после тяжелой победы над "Уотфордом" (1:2), "Ман Сити" после успешного выезда в "Астон Виллу" (1:2) второй с очковым отставанием, "Ливерпуль" третий в ещё в одном пункте от "горожан".

В УПЛ могут установить лимит на количество аренд из одного клуба. По информации Meta-ratings, этот вопрос планируется обсудить на заседании исполкома УАФ 10 декабря. Один из обсуждаемых вариантов - ограничить аренду из одной команды семью футболистами. Решение по этому вопросу должно быть принято на февральском заседании исполкома УАФ. А затем слово – за УПЛ, которая должна будет внести изменения в Регламент уже с нового сезона. Напомним, что в нынешнем чемпионате УПЛ "Мариуполь" арендовал у "Шахтера" 15 игроков, а "Черноморец" у киевского "Динамо" – 16 исполнителей.

"Черноморец" в ближайшее время может обзавестись новыми владельцами. Скорее всего, ими станут бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. По информации "ТаТоТаке", президент "моряков" Леонид Климов согласился продать одесский клуб приблизительно за 3.5-5 млн евро. Хотя ранее Климов запрашивал 10 млн евро у американской компании и 7 млн у экс-владельца "Олимпика" Владислава Гельзина и его партнеров. Ожидается, что договор о продаже "Черноморца" будет закрыт до конца этого года.