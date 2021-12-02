Антонин, спасибо за Паненку: сегодня автору оригинального исполнения пенальти исполняется 73 года
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FIFA
Антонин Паненка родился 2 декабря 1948 года в Праге. Полузащитник играл за сборную Чехословакии (1973–1982, 59 матчей, 17 голов). Также выступал за "Богемианс 1905" (Прага) и венский "Рапид". Сейчас Антонин является президентом "Богемианс 1905".
Паненка был известен как отличный распасовщик и исполнитель мастерских свободных ударов. Считается автором оригинального исполнения пенальти – парашютом прямо по центру ворот.
Он удивил всех впервые в послематчевой серии пенальти на чемпионате Европы 1976 года, отправив победный для своей сборной мяч в ворота голкипера сборной ФРГ Зеппа Майера – это сделало знаменитым как игрока, так и данный стиль пробития одиннадцатиметровых.
???? #OnThisDay in 1976— GOAL (@goal) June 20, 2020
The first "Panenka" penalty ever ????pic.twitter.com/lSIltcFi4W
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