Это футбол Де Дзерби. Шахтер возглавил ТОП команд мира с самой короткой средней дистанцией передачи

Международный центр спортивных исследований CIES поделился в своем Твиттере интересным данными от компании InStat, опубликовав ТОП команд мира с самой короткой средней дистанцией паса.

Цифры обрабатывались за текущий сезон, массив данных взят по 24 ноября 2021-го. Донецкий "Шахтер" Роберто Де Дзерби обогнал многие европейские топ-клубы:

Shortest passes as per @InStatFootball ???? for clubs from 4⃣0⃣ leagues ???? ???????? @FCShakhtar ahead of ???????? @PSG_inside & ???????? @OfficialSSLazio ❗️ Full data in last @CIES_Football ⚽️ Weekly Post ???? ➡️ https://t.co/Nmk6l1Tbmw pic.twitter.com/3SAZ6F99Ga