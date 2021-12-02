Это футбол Де Дзерби. Шахтер возглавил ТОП команд мира с самой короткой средней дистанцией передачи
Одна из концепций философии Роберто
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Международный центр спортивных исследований CIES поделился в своем Твиттере интересным данными от компании InStat, опубликовав ТОП команд мира с самой короткой средней дистанцией паса.
Цифры обрабатывались за текущий сезон, массив данных взят по 24 ноября 2021-го. Донецкий "Шахтер" Роберто Де Дзерби обогнал многие европейские топ-клубы:
- "Шахтер" (15.71 метра);
- "Пари Сен Жермен" (15.72);
- "Лацио" (16.61);
- "Кальмар", Швеция (16.69);
- "Манчестер Сити" (16.77);
- "Челси" (180);
- "Фатих Карагюмрюк", Турция (16.80);
- "Силькеборг" (16.82);
- "Барселона" (16.85);
- "Наполи" (16.89 м).
Shortest passes as per @InStatFootball ???? for clubs from 4⃣0⃣ leagues ???? ???????? @FCShakhtar ahead of ???????? @PSG_inside & ???????? @OfficialSSLazio ❗️ Full data in last @CIES_Football ⚽️ Weekly Post ???? ➡️ https://t.co/Nmk6l1Tbmw pic.twitter.com/3SAZ6F99Ga— CIES Football Obs (@CIES_Football) December 1, 2021
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