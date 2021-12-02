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Это футбол Де Дзерби. Шахтер возглавил ТОП команд мира с самой короткой средней дистанцией передачи

Общие новости
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Одна из концепций философии Роберто

Это футбол Де Дзерби. Шахтер возглавил ТОП команд мира с самой короткой средней дистанцией передачи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Международный центр спортивных исследований CIES поделился в своем Твиттере интересным данными от компании InStat, опубликовав ТОП команд мира с самой короткой средней дистанцией паса.

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Цифры обрабатывались за текущий сезон, массив данных взят по 24 ноября 2021-го. Донецкий "Шахтер" Роберто Де Дзерби обогнал многие европейские топ-клубы:

  1. "Шахтер" (15.71 метра);
  2. "Пари Сен Жермен" (15.72);
  3. "Лацио" (16.61);
  4. "Кальмар", Швеция (16.69);
  5. "Манчестер Сити" (16.77);
  6. "Челси" (180);
  7. "Фатих Карагюмрюк", Турция (16.80);
  8. "Силькеборг" (16.82);
  9. "Барселона" (16.85);
  10. "Наполи" (16.89 м).
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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.12.2021 в 11:56
Теребение
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2.dc (Николаев)
02.12.2021 в 11:21
ТОП, это конечно здОрово - да и компания в этом ТОПе весьма приличная - но и цена ж велика. Такими куриными шажками пол-тайма на "от ворот, до ворот" уходит. Короче, пока дошли, уже и забивать некогда… Да и, зачем шли - уж и позабылось … начинаются перепасовки, авось кто вспомнит … (((
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