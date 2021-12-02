Это футбол Де Дзерби. Шахтер возглавил ТОП команд мира с самой короткой средней дистанцией передачи

ТОП, это конечно здОрово - да и компания в этом ТОПе весьма приличная - но и цена ж велика. Такими куриными шажками пол-тайма на "от ворот, до ворот" уходит. Короче, пока дошли, уже и забивать некогда… Да и, зачем шли - уж и позабылось … начинаются перепасовки, авось кто вспомнит … (((