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Бывший нападающий Шахтера стал игроком мексиканского клуба

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Футболист нашел новый клуб

Бывший нападающий Шахтера стал игроком мексиканского клуба

Фото: xolos.com.mx

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра стал игроком "Тихуаны", сообщает пресс-служба клуба.

30-летний аргентинец пополнил ряды мексиканского клуба на правах свободного агента.

Последним местом работы Феррейры была испанская "Сельта", откуда он ушел летом после истечения срока действия контракта. За "Сельту" форвард провел всего 13 матчей и забил 1 гол.

В составе "Шахтера" Факундо играл с 2013 по 2018 год. За донецкий клуб он отыграл 115 матчей и забил 59 мячей во всех турнирах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Факундо Феррейра Тихуана (Мексика)
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Источник:
xolos.com.mx

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