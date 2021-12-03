Перестрелка Роберта и Салаха, голевой всплеск Симеоне-младшего. Золотая бутса 2021/22
У нас уже есть дуэт очевидных фаворитов
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Пока "Золотые мячи" продолжают лавиной ниспадать к рукам одного аргентинского гения, у Роберта Левандовски и Мо Салаха есть только один способ выявить сильнейшего футболиста мира прямо сейчас – это "Золотая бутса".
Пока в общеевропейском зачёте лидирует трио голеадоров из Дании – в Суперлиге сезон уже на финише, сыграно 27 туров из 30. Так что рассмотрим только бомбардиров из топ-5 лиг. Охи Омоиджуанфо из "Мольде" и Томас Ольсен из "Лиллестрёма" с их показателям в 25 голов (по 37.5 очков) вскоре неумолимо уйдут в тень, а Роберт уже очень скоро их обгонит – поляк уже четвёртый в общем зачёте.
Мохамед Салах в среду положил дубль в мерсисайдском дерби и вплотную приблизился к Левандовски – у Мо 13 голов в 14 матчах АПЛ, у Роберта 14 в 13 играх Бундеслиги. Следом за ними нетленный Бензема с 12 мячами в Ла Лиге. Традиционно компанию Кариму в зачёте составляет Харри Кейн, но англичанин обиделся на руководство "шпор" и пока своего лучшего футбола не показывает. Зато это вовсю получается у Душана Влаховича из "Фиорентины" – у трансферной цели "Ювентуса" тоже 12 забитых.
Похвалим дуэт вундеркиндов Джонатана Дэвида из "Лилля" и Эрлинга Холланда – у парней по 10 мячей, а викинг так вообще мог бы уже идти в лидерах, не пропусти он 6 туров из-за травм. Холанд забивает каждые 56 минут в Бундеслиге.
Неожиданным гостем в рейтинге стал Джованни Симеоне. Сынишка тренера "Атлетико" в 26 лет наконец нашёл свою игру – покер в ворота "Лацио" и дубль "Ювентусу" не дадут соврать. Ну и куда без старины Джейми Варди! Ещё хотелось бы спросить у Винисиуса Жуниора, где он этим летом так здорово прокачал реализацию. Совсем на него не похоже.
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Гол/90 мин
|Голы без пен.
|xG
|1.
|Р. Левандовски
|Бавария
|13
|14
|1.16
|12
|13.1
|2.
|Мохамед Салах
|Ливерпуль
|14
|13
|0.93
|12
|8.6
|3-4.
|Карим Бензема
|Реал
|14
|12
|0.88
|11
|8.0
|3-4.
|Д. Влахович
|Фиорентина
|15
|12
|0.81
|8
|8.5
|5.
|Чиро Иммобиле
|Лацио
|13
|11
|0.87
|8
|9.4
|6-7.
|Эрлинг Холанд
|Боруссия Д
|7
|10
|1.61
|8
|6.7
|6-7.
|Джонатан Дэвид
|Лилль
|16
|10
|0.79
|8
|8.8
|8-12.
|Дуван Сапата
|Аталанта
|12
|9
|0.86
|6
|8.0
|8-12.
|Дж. Симеоне
|Верона
|14
|9
|0.92
|9
|4.0
|8-12.
|Джейми Варди
|Лестер
|14
|9
|0.67
|9
|6.0
|8-12.
|В. Жуниор
|Реал
|15
|9
|0.70
|9
|5.1
*В списке указаны только игроки из топ-5 европейских лиг
*Показатель ожидаемых голов (xG) взят у StatsBomb
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