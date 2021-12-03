Перестрелка Роберта и Салаха, голевой всплеск Симеоне-младшего. Золотая бутса 2021/22

Пока "Золотые мячи" продолжают лавиной ниспадать к рукам одного аргентинского гения, у Роберта Левандовски и Мо Салаха есть только один способ выявить сильнейшего футболиста мира прямо сейчас – это "Золотая бутса".

Пока в общеевропейском зачёте лидирует трио голеадоров из Дании – в Суперлиге сезон уже на финише, сыграно 27 туров из 30. Так что рассмотрим только бомбардиров из топ-5 лиг. Охи Омоиджуанфо из "Мольде" и Томас Ольсен из "Лиллестрёма" с их показателям в 25 голов (по 37.5 очков) вскоре неумолимо уйдут в тень, а Роберт уже очень скоро их обгонит – поляк уже четвёртый в общем зачёте.

Мохамед Салах в среду положил дубль в мерсисайдском дерби и вплотную приблизился к Левандовски – у Мо 13 голов в 14 матчах АПЛ, у Роберта 14 в 13 играх Бундеслиги. Следом за ними нетленный Бензема с 12 мячами в Ла Лиге. Традиционно компанию Кариму в зачёте составляет Харри Кейн, но англичанин обиделся на руководство "шпор" и пока своего лучшего футбола не показывает. Зато это вовсю получается у Душана Влаховича из "Фиорентины" – у трансферной цели "Ювентуса" тоже 12 забитых.

Похвалим дуэт вундеркиндов Джонатана Дэвида из "Лилля" и Эрлинга Холланда – у парней по 10 мячей, а викинг так вообще мог бы уже идти в лидерах, не пропусти он 6 туров из-за травм. Холанд забивает каждые 56 минут в Бундеслиге.

Неожиданным гостем в рейтинге стал Джованни Симеоне. Сынишка тренера "Атлетико" в 26 лет наконец нашёл свою игру – покер в ворота "Лацио" и дубль "Ювентусу" не дадут соврать. Ну и куда без старины Джейми Варди! Ещё хотелось бы спросить у Винисиуса Жуниора, где он этим летом так здорово прокачал реализацию. Совсем на него не похоже.

№ Игрок Клуб Матчи Голы Гол/90 мин Голы без пен. xG 1. Р. Левандовски Бавария 13 14 1.16 12 13.1 2. Мохамед Салах Ливерпуль 14 13 0.93 12 8.6 3-4. Карим Бензема Реал 14 12 0.88 11 8.0 3-4. Д. Влахович Фиорентина 15 12 0.81 8 8.5 5. Чиро Иммобиле Лацио 13 11 0.87 8 9.4 6-7. Эрлинг Холанд Боруссия Д 7 10 1.61 8 6.7 6-7. Джонатан Дэвид Лилль 16 10 0.79 8 8.8 8-12. Дуван Сапата Аталанта 12 9 0.86 6 8.0 8-12. Дж. Симеоне Верона 14 9 0.92 9 4.0 8-12. Джейми Варди Лестер 14 9 0.67 9 6.0 8-12. В. Жуниор Реал 15 9 0.70 9 5.1

*В списке указаны только игроки из топ-5 европейских лиг

*Показатель ожидаемых голов (xG) взят у StatsBomb