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Луческу: Месси по праву получил Золотой мяч. Кубок Америки - более сильный турнир, чем Евро

Общие новости
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(1 голосов)

Интересное мнение главного тренера Динамо

Луческу: Месси по праву получил Золотой мяч. Кубок Америки - более сильный турнир, чем Евро

Фото - А.Попов/dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался относительно вручения Золотого мяча-2021, который достался Лионелю Месси.

"Мне кажется, что это правильный выбор, потому что Месси был определяющим фактором в победе на Кубке Америки, более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о плотности там великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая, у всех них громкие имена и контракты в больших клубах Европы.

Месси часто упрекали, что он ничего не мог выиграть со сборной Аргентины, но сейчас он сделал это. Он забивал, отдавал решающие передачи, он был капитаном команды. Мы также не можем подвергать сомнению его вклад в достижение прежнего клуба — "Барселоны", где он вел за собой 18-19-летних игроков, таких как Педри.

Конечно, в чем-то способствовал и тот фактор, что Месси теперь является частью гигантского проекта "ПСЖ", а "France Football" находится в двух шагах от парижского офиса босса Насера ​​Аль-Хелаифи. Сегодняшний футбол имиджевый бизнес, приносящий горы денег. Если бы он остался в "Барселоне", может быть, не получил бы Золотой мяч.

При этом, большой ошибкой французов было то, что они не смогли найти формулу, чтобы вручить Левандовскому Золотой мяч за 2020 год, когда премию отменили из-за пандемии. Возможно, стоило вручить его в 2021 вместе с Месси. Я очень уважаю польского нападающего, он выдающийся футболист, заслуживший "Оскар" за всю свою карьеру. Непросто забивать десятки голов сезон за сезоном, не расслабиться ни в клубе, ни в сборной, как это было в случае с Роналду. Мне также импонирует, как Роберт честно принял результат голосования", — сказал Луческу.

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В статье: Роберт Левандовский Мирча Луческу Лионель Месси Динамо (Киев)
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Источник:
playsport.ro

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Комментарии (22)
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Loader (Днепр)
03.12.2021 в 21:55
Взорвать пердаки, не посчитать уже, сколько раз за неделю,.... А вы, докторы, витьки, прокопчуки, все переживаете. Как вы выжили?
Ответить
0
-2
Gafan777 (Каменка)
03.12.2021 в 21:52
Объективно и справедливо дедушка, ещё в уме, молодец, так и дальше держать здравый ум в здоровом теле
Ответить
+1
-2
sasha_lv (Львів)
03.12.2021 в 21:59
при цьому,він голосував за Левандовскі - це "здравьій ум" ????
Ответить
+1
0
Quizzz (Lviv)
03.12.2021 в 21:50
Дєд вже всьо походу
Ответить
+2
-1
Zonder (Днепр)
03.12.2021 в 21:47
Бред престарелого.
Ответить
+2
-1
legio5 (Николаев)
03.12.2021 в 21:46
я просто оставлю это тут: Бразилия - Германия - 1-7. Уже 60 лет в призерах ЧМ нет южноамериканцев, если не считать бразилию и аргентину...
Ответить
+4
0
kalan-86 (Анкара)
03.12.2021 в 21:43
Извините Мистер, но здесь от вас веет маразмом.
Ответить
+5
0
sasha_lv (Львів)
03.12.2021 в 21:42
Мабуть шепетівський канадець брав інтерв'ю
Ответить
+4
0
avatar
NORDOS
03.12.2021 в 21:39
і при цьому він проголосував за Левандовські шото тут не то
Ответить
+3
0
Лекарь (село Дарница)
03.12.2021 в 21:37
"Плотность великих игроков", ничего ГЛУПЕЕ не читал. Цыган впал в маразм. Даже Сабо кажется адекватным, на фоне высказываний старого цыгана. Интересно, кому цыган давал это интервью?
Ответить
+5
0
kravaserega (Kyiv)
03.12.2021 в 22:08
Там великих игроков можно пересчитать на пальцах рук...
Ответить
0
0
Tenma7 (Чернигов)
03.12.2021 в 21:36
Этот цыган сломался, несите нового
Ответить
+2
0
Лекарь (село Дарница)
03.12.2021 в 21:38
Нихрена он не сломался, он всегда был таким.
Ответить
+3
0
Tenma7 (Чернигов)
03.12.2021 в 21:44
Был всяким, но это ж уже знатный перебор)
+2
0
Лекарь (село Дарница)
03.12.2021 в 21:34
Гм. Копа Америка лучше, чем Евро? редкостная глупость. Евро ценен тем, что отбор к нему и сам турнир, раз за разом открывают нам новые грани футбола, новые имена и т.п. Евро ценен тем, что там есть сенсации, весьма громкие. Что такое Копа? Это турнир-болотце. И вот Месси выиграл ВПЕРВЫЕ этот болото-турнир.
Ответить
+5
0
Caballero (DC)
03.12.2021 в 21:34
Если Копа Америка сильнее Евро, то Копа Либертадорес сильнее Лиги Чемпионов. Спасибо, Вам, о премудрейший румын.
Ответить
+3
-1
GastraleR (Запорожье)
03.12.2021 в 21:54
Думаю что это неправильное сравнение, ведь лучших латиноамериканских игроков выкупают клубы Европы еще в раннем возрасте, а потом они став лучше и сильней возвращаются в свои зборные и играют на Копа Америки. Где логика сравнивать ЛЧ и КЛ?
Ответить
0
-1
fokstrot2009 (Харьков)
03.12.2021 в 21:28
З дуба рухнув?
Ответить
+5
0
Caballero (DC)
03.12.2021 в 21:35
Не рухнув. Румун закований в кайдани до того дуба. Під примусом лепече маячню.
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+1
0
avatar
Loader (Днепр)
03.12.2021 в 21:19
Вот здесь подчеркнуто реальное мнение, детки.
Ответить
0
-9
timofey (донецк/украина)
03.12.2021 в 21:27
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+2
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.12.2021 в 21:30
А Земля стоит на трёх черепахах и Грузчик им в помощь
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+3
-1


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