Луческу: Месси по праву получил Золотой мяч. Кубок Америки - более сильный турнир, чем Евро

Главный тренер киевского " Динамо " Мирча Луческу высказался относительно вручения Золотого мяча-2021, который достался Лионелю Месси.

"Мне кажется, что это правильный выбор, потому что Месси был определяющим фактором в победе на Кубке Америки, более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о плотности там великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая, у всех них громкие имена и контракты в больших клубах Европы.

Месси часто упрекали, что он ничего не мог выиграть со сборной Аргентины, но сейчас он сделал это. Он забивал, отдавал решающие передачи, он был капитаном команды. Мы также не можем подвергать сомнению его вклад в достижение прежнего клуба — "Барселоны", где он вел за собой 18-19-летних игроков, таких как Педри.

Конечно, в чем-то способствовал и тот фактор, что Месси теперь является частью гигантского проекта "ПСЖ", а "France Football" находится в двух шагах от парижского офиса босса Насера ​​Аль-Хелаифи. Сегодняшний футбол имиджевый бизнес, приносящий горы денег. Если бы он остался в "Барселоне", может быть, не получил бы Золотой мяч.

При этом, большой ошибкой французов было то, что они не смогли найти формулу, чтобы вручить Левандовскому Золотой мяч за 2020 год, когда премию отменили из-за пандемии. Возможно, стоило вручить его в 2021 вместе с Месси. Я очень уважаю польского нападающего, он выдающийся футболист, заслуживший "Оскар" за всю свою карьеру. Непросто забивать десятки голов сезон за сезоном, не расслабиться ни в клубе, ни в сборной, как это было в случае с Роналду. Мне также импонирует, как Роберт честно принял результат голосования", — сказал Луческу.