Луческу: Месси по праву получил Золотой мяч. Кубок Америки - более сильный турнир, чем Евро
Интересное мнение главного тренера Динамо
Фото - А.Попов/dynamo.kiev.ua
Главный тренер киевского "
"Мне кажется, что это правильный выбор, потому что Месси был определяющим фактором в победе на Кубке Америки, более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о плотности там великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая, у всех них громкие имена и контракты в больших клубах Европы.
Месси часто упрекали, что он ничего не мог выиграть со сборной Аргентины, но сейчас он сделал это. Он забивал, отдавал решающие передачи, он был капитаном команды. Мы также не можем подвергать сомнению его вклад в достижение прежнего клуба — "Барселоны", где он вел за собой 18-19-летних игроков, таких как Педри.
Конечно, в чем-то способствовал и тот фактор, что Месси теперь является частью гигантского проекта "ПСЖ", а "France Football" находится в двух шагах от парижского офиса босса Насера Аль-Хелаифи. Сегодняшний футбол имиджевый бизнес, приносящий горы денег. Если бы он остался в "Барселоне", может быть, не получил бы Золотой мяч.
При этом, большой ошибкой французов было то, что они не смогли найти формулу, чтобы вручить Левандовскому Золотой мяч за 2020 год, когда премию отменили из-за пандемии. Возможно, стоило вручить его в 2021 вместе с Месси. Я очень уважаю польского нападающего, он выдающийся футболист, заслуживший "Оскар" за всю свою карьеру. Непросто забивать десятки голов сезон за сезоном, не расслабиться ни в клубе, ни в сборной, как это было в случае с Роналду. Мне также импонирует, как Роберт честно принял результат голосования", — сказал Луческу.
Популярное сейчас
- Чуда не случилось. Шахтер – Львов 6:1. Видео голов и обзор матча
- Только у четырех команд положительная разница мячей. Турнирная таблица АПЛ после 14 туров
- Молдавский футбольный клуб уволил с должности украинского тренера
- Мораес вернулся, Неймар выбыл, а у Яремчука проблемы с тренером. Главные новости за 30 ноября
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО