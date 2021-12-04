Мальме завоевал 22-е чемпионство Швеции

В последнем туре чемпионата Швеции "Мальме" сыграл в нулевую ничью с "Хальмстадом".

Таким образом, команда под руководством Йон-Даля Томассона закончила первенство с 59 очками и на первом месте в турнирной таблице. Столько же баллов у АИКа, но "Мальме" остался лидером чемпионата, благодаря дополнительным показателям.

Это национальное чемпионство стало 22-м в истории шведского клуба.

В группе Лиги чемпионов "Мальме" выступает с лондонским "Челси", туринским "Ювентусом" и питерским "Зенитом - шведы потеряли все шансы на евровесну.