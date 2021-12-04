  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Мальме завоевал 22-е чемпионство Швеции

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Обошли АИК по дополнительным показателям

Мальме завоевал 22-е чемпионство Швеции

Svensk Fotboll Twitter

Новина українською

В последнем туре чемпионата Швеции "Мальме" сыграл в нулевую ничью с "Хальмстадом".

Таким образом, команда под руководством Йон-Даля Томассона закончила первенство с 59 очками и на первом месте в турнирной таблице. Столько же баллов у АИКа, но "Мальме" остался лидером чемпионата, благодаря дополнительным показателям.

Это национальное чемпионство стало 22-м в истории шведского клуба.

В группе Лиги чемпионов "Мальме" выступает с лондонским "Челси", туринским "Ювентусом" и питерским "Зенитом - шведы потеряли все шансы на евровесну.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мальме
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...