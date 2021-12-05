Месси выиграл ЗМ благодаря голосам из обеих Америк, Азии и Океании. В Европе он только третий

"France Football" продолжает объявлять результаты голосования за "Золотой мяч", который получил Лионель Месси. Теперь стали известны выборы участников опроса по мировым регионам.

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В европейском голосовании победил Роберт Левандовский с 209-ю баллами. Месси в этом списке третий, ведь он уступает Жоржиньо пятью зачетными пунктами – 161 против 166.

Также поляк победил в Африке. Представители Черного континента поставили ему 184 балла, а Лионелю – 159.

Однако решающими стали голоса остального мира. Логично, что журналисты из Южной Америки отдали Месси вдвое больше баллов, чем Левандовскому (46 против 23). Также выбрали аргентинца и представители Северной Америки (107:63), Азии (125:90) и Океании (15:11).

Также Bild сообщает, что были такие, как журналист из Бутана, который не внес Роберта в свой список из пяти футболистов, однако нашел там место игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену.

Напомним, что Месси обогнал Левандовского в голосовании на 33 балла.