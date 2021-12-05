Месси выиграл ЗМ благодаря голосам из обеих Америк, Азии и Океании. В Европе он только третий
Африка была за поляка
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"France Football" продолжает объявлять результаты голосования за "Золотой мяч", который получил Лионель Месси. Теперь стали известны выборы участников опроса по мировым регионам.
В европейском голосовании победил Роберт Левандовский с 209-ю баллами. Месси в этом списке третий, ведь он уступает Жоржиньо пятью зачетными пунктами – 161 против 166.
Также поляк победил в Африке. Представители Черного континента поставили ему 184 балла, а Лионелю – 159.
Однако решающими стали голоса остального мира. Логично, что журналисты из Южной Америки отдали Месси вдвое больше баллов, чем Левандовскому (46 против 23). Также выбрали аргентинца и представители Северной Америки (107:63), Азии (125:90) и Океании (15:11).
Также Bild сообщает, что были такие, как журналист из Бутана, который не внес Роберта в свой список из пяти футболистов, однако нашел там место игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену.
Напомним, что Месси обогнал Левандовского в голосовании на 33 балла.
Популярное сейчас
- Заря - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5 декабря 2021
- Хуммельс забыл, что он уже не играет за Мюнхен. Боруссия Д – Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча
- Малиновский: Я остаюсь после тренировок, чтобы улучшить свой удар
- Это футбол Де Дзерби. Шахтер возглавил ТОП команд мира с самой короткой средней дистанцией передачи
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО