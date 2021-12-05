  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Месси выиграл ЗМ благодаря голосам из обеих Америк, Азии и Океании. В Европе он только третий

Общие новости
Обновлено
(5 голосов)

Африка была за поляка

Месси выиграл ЗМ благодаря голосам из обеих Америк, Азии и Океании. В Европе он только третий

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"France Football" продолжает объявлять результаты голосования за "Золотой мяч", который получил Лионель Месси. Теперь стали известны выборы участников опроса по мировым регионам.

Читайте такжеПредставитель Украины в голосовании за Золотой мяч выбрал Левандовского и не отдал ни одного балла Месси

В европейском голосовании победил Роберт Левандовский с 209-ю баллами. Месси в этом списке третий, ведь он уступает Жоржиньо пятью зачетными пунктами – 161 против 166.

Также поляк победил в Африке. Представители Черного континента поставили ему 184 балла, а Лионелю – 159.

Однако решающими стали голоса остального мира. Логично, что журналисты из Южной Америки отдали Месси вдвое больше баллов, чем Левандовскому (46 против 23). Также выбрали аргентинца и представители Северной Америки (107:63), Азии (125:90) и Океании (15:11).

Также Bild сообщает, что были такие, как журналист из Бутана, который не внес Роберта в свой список из пяти футболистов, однако нашел там место игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену.

Напомним, что Месси обогнал Левандовского в голосовании на 33 балла.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Золотой мяч Жоржиньо
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bild

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
05.12.2021 в 14:14
Золото інколи теж прогниває...
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.12.2021 в 13:58
А Ты пустая, ведёшь себя как принцесса!!!....
Ответить
+1
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
05.12.2021 в 13:46
Голосування нагадує Євробачення. Голосують за сусідні країни ( в цьому випадку континенти ). Тут не має нічого нового чи дивного...
Ответить
0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
05.12.2021 в 13:47
Євробачення ж ніхто не закриває...
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkiv)
05.12.2021 в 14:20
Голосування в Євробачення теж змінюють. Раніше голосували лише глядачі за вашим принципом, але зараз половину балів дають професійні жюрі з фахівців, і бали жюрі країни часто дуже відрізняються від балів глядачів. До того ж, Євробачення - це конкурс ОДНОГО ВИСТУПУ, а ФФ - це кращий гравець РОКУ. З цим, до речі, теж є проблеми: з якої по яку дату визначається "найкращий"? Ніхто не знає. Якщо рік календарний, то чому голосування за 4 місяці до його закінчення? Якщо рік - це футбольний сезон, то чому тоді кращий гравець 2021 року, а не 2020-2021 років?
0
0
Acsakal (Kharkiv)
05.12.2021 в 13:30
Оголосіть увесь список вже. Хто обрав цих "журналістів"? Хто довірив їм голосування? Хто їх уповноважив? Ким визнана їхня професійність? Якщо від України багато років голосував такий собі "Овдій Пеналов", про якого ніхто ніколи не чув, то чи не було цього року і з інших країн подібних "котів у мішку"?
Ответить
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
05.12.2021 в 13:24
Кожен голосує перш за все за своїх
Ответить
0
-2
KadimXa (Харьков)
05.12.2021 в 12:47
Северная Америка 170 голосов на двоих,а в южной 70. Откуда в северной Америке столько голосов, где футбол по популярности только на 5 месте.
Ответить
+3
-1
Dr. House (Поділля)
05.12.2021 в 12:52
Гондурасы с Барбадосами всё решают...
Ответить
+3
-2
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
05.12.2021 в 12:59
Там всі члени КОНКАКАФ, мабуть. Мексика, Коста-Ріка і т.д. туди належать. Всякі острівні країни на Карибах теж.
Ответить
+3
0
KadimXa (Харьков)
05.12.2021 в 13:31
На этих островах ни футбола,ни стадионов толком нет. Как-то не справедливо,что их голос так же важен как и голоса из Европы и южной Америки, где футбол это спорт номер 1
+3
0
krakow (Херсон)
05.12.2021 в 13:38
Всякие США и Канада,не в счет?
0
-4
Acsakal (Kharkiv)
05.12.2021 в 13:45
krakow (Херсон): А Канада яке місце в рейтингу ФІФА займає?
0
-1
krakow (Херсон)
05.12.2021 в 13:46
Рейтинг тут при чем?
0
-2
Acsakal (Kharkiv)
05.12.2021 в 14:08
Це повна дурня. Якщо виходити з кількості країн (Північна Америка 43, Південна Америка 15), то тоді дійсно Південна Америка повинна мати втричі більше голосів. Але що то за країни в Північній Америці? Я не питаю навіть про їхні футбольні досягнення, але хто-небудь взагалі колись чув про існування таких "країн", як Саба, Ангілья чи Сен-Бартельмі? Чому їхні голоси мають важити стільки же, скільки голоси Великої Британії, Бразилії, Франції чи Аргентини? Далі. Якщо виходити з чисельності населення (Північна Америка 541 млн., Південна Америка 382 млн.), то теж виходить несправедливість, бо в людей в Північній Америці більше в 1,4 рази, а голосів - в 3 рази. Мені здається, що така система голосування дуже зручна для махінацій, бо завдяки "представникам" карликових країн результатами легко зманіпулювати. Ну і нарешті: надавати "представникам" країн з невідомою обізнаністю про існування гри "футбол" таку саму вагу, як і журналістам з країн-лідерів світового футболу, це як довіряти визначати індіанцям ізольованих племен Амазонки кращого борця сумо.
0
0
krakow (Херсон)
05.12.2021 в 14:30
Все господа хуторяне- ксенофобы,спорьте дальше про "карликов"(нам бы их уровень жизни). Не мое.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...