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Швабра в помощь. Эпичная история о том, как в Израиле лайнсмены забыли на матч флажки

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Швабра в помощь. Эпичная история о том, как в Израиле лайнсмены забыли на матч флажки

Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче Высшего дивизиона Израиля между тель-авивским и иерусалимским "Хапоэлями" боковые арбитры были вынуждены провести первую половину встречи с не совсем обычными флажками. Да и вообще, можно ли назвать такое произведение искусства флажком? Учитывая, что сама ткань была приделана… к палке от швабры.

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Причина в том, что лайнсмены поединка забыли привезти с собой нормальные флажки. Они заявили, что взяли их с собой на игру, однако их кто-то украл уже на стадионе. Работники проверили записи с камер, ничего не обнаружили, поэтому никто в данную версию особо не верит. Вспомнили о том, что флажков нет, только за 12 минут до стартового свистка. Матч начался с 10-минутным опозданием.

В итоге необходимую атрибутику им все-таки привезли – это сделал помощник генерального директора судейского комитета. На электросамакате и в дождь. На второй тайм лайнсмены вооружились нормальными флажками, как сообщает наш журналист Леон Вургафт. Теперь руководство комитета хочет заставить арбитров подписывать соответствующий документ перед матчем, в котором они будут указывать, что взяли на игру флажки.

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В статье: Хапоэль (Тель-Авив) Хапоэль (Иерусалим)
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Источник:
Leon Vurgaft Facebook

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