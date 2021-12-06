Швабра в помощь. Эпичная история о том, как в Израиле лайнсмены забыли на матч флажки
Выкрутились
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче Высшего дивизиона Израиля между тель-авивским и иерусалимским "Хапоэлями" боковые арбитры были вынуждены провести первую половину встречи с не совсем обычными флажками. Да и вообще, можно ли назвать такое произведение искусства флажком? Учитывая, что сама ткань была приделана… к палке от швабры.
Причина в том, что лайнсмены поединка забыли привезти с собой нормальные флажки. Они заявили, что взяли их с собой на игру, однако их кто-то украл уже на стадионе. Работники проверили записи с камер, ничего не обнаружили, поэтому никто в данную версию особо не верит. Вспомнили о том, что флажков нет, только за 12 минут до стартового свистка. Матч начался с 10-минутным опозданием.
В итоге необходимую атрибутику им все-таки привезли – это сделал помощник генерального директора судейского комитета. На электросамакате и в дождь. На второй тайм лайнсмены вооружились нормальными флажками, как сообщает наш журналист Леон Вургафт. Теперь руководство комитета хочет заставить арбитров подписывать соответствующий документ перед матчем, в котором они будут указывать, что взяли на игру флажки.
Популярное сейчас
- Ахметов: Шахтер не продается. Я хочу дальше инвестировать в наши победы
- Серия А. Ювентус - Дженоа 2:0. Слабейшая команда в лиге
- Ахметов: Чтобы побеждать в Европе, нужно больше любить футбол, в него больше инвестировать
- Это футбол Де Дзерби. Шахтер возглавил ТОП команд мира с самой короткой средней дистанцией передачи
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
Новости по теме
- 08:49 Украинские Англия стала второй страной в истории Таблицы коэффициентов, которая выбила более ста баллов за один цикл
- 09:15 Украинские Кризис Ла Лиги или прорыв АПЛ? Впервые за последние девять лет Англия стала лидером в Таблице коэффициентов
- 11:21 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Динамо (Загреб) и Славия не обошли Динамо (Киев)