  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Жажа Коэльо на 4 года дисквалифицирован из-за допинга

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Судя по всему, игровая карьера 34-летнего футболиста завершена

Жажа Коэльо на 4 года дисквалифицирован из-за допинга

Фото - Денис Руденко, FootBoom

Новина українською

Экс-нападающий "Металлиста" Жажа Коэльо, который в последнее время выступал за тайский клуб "Чианграй Юнайтед", получил дисквалификацию на 4 года из-за допинга.

Дисквалификация распространяется на все внутренние, международные, товарищеские и официальные матчи.

Футболист провалил допинг-пробу после матча азиатской Лиги чемпионов против "Мельбурн Виктори", который состоялся 30 ноября 2020 года.

34-летний Жажа в январе официально покинул тайский клуб и сейчас находится в статусе свободного агента.

Напомним, что не так давно Жажа посетил Харьков и возрожденный "Металлист" Ярославского с дружественным визитом, цель которого не раскрывалась.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жажа Коэльо
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
06.12.2021 в 19:37
Ну так теперь и понятна цель. Будет каким то скаутом по америке
Ответить
0
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
06.12.2021 в 18:57
нафіга (?)
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
06.12.2021 в 18:41
legend!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...