Жажа Коэльо на 4 года дисквалифицирован из-за допинга

Экс-нападающий "Металлиста" Жажа Коэльо, который в последнее время выступал за тайский клуб "Чианграй Юнайтед", получил дисквалификацию на 4 года из-за допинга.

Дисквалификация распространяется на все внутренние, международные, товарищеские и официальные матчи.

Футболист провалил допинг-пробу после матча азиатской Лиги чемпионов против "Мельбурн Виктори", который состоялся 30 ноября 2020 года.

34-летний Жажа в январе официально покинул тайский клуб и сейчас находится в статусе свободного агента.