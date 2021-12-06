Жажа Коэльо на 4 года дисквалифицирован из-за допинга
Судя по всему, игровая карьера 34-летнего футболиста завершена
Фото - Денис Руденко, FootBoom
Экс-нападающий "Металлиста" Жажа Коэльо, который в последнее время выступал за тайский клуб "Чианграй Юнайтед", получил дисквалификацию на 4 года из-за допинга.
Дисквалификация распространяется на все внутренние, международные, товарищеские и официальные матчи.
Футболист провалил допинг-пробу после матча азиатской Лиги чемпионов против "Мельбурн Виктори", который состоялся 30 ноября 2020 года.
34-летний Жажа в январе официально покинул тайский клуб и сейчас находится в статусе свободного агента.
Напомним, что не так давно Жажа
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