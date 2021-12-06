IFFHS признала Фраппар лучшим арбитром 2021 года среди женщин, Монзуль – четвертая
В прошлом году украинка заняла третье место
90 экспертов и журналистов со всех континентов приняли участие в референдуме по определению лучшего арбитра 2021 среди женщин. Его проводила IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).
Победу в опросе с большим отрывом получила француженка Стефани Фраппар (225 баллов), за ней расположилась россиянка Анастасия Пустовойтенко (60), на третьем - швейцарка Эстер Штойбле (25).
На 4-м месте расположилась украинка Екатерина Монзуль, которая набрала 20 баллов.
Напомним, что в прошлом году в аналогичном опросе
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