Роберт Левандовский – о словах Лионеля Месси про Золотой мяч: Я надеюсь, что это было искренне

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал слова страйкера "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Аргентины Лионеля Месси, которое форвард парижан сказал во время церемонии вручения премии Золотой мяч.

"Я надеюсь, что это было искреннее заявление великого игрока, а не пустой звук. Конечно, я не собираюсь проявлять гордость, но, как я уже говорил, выбор победителя – большая процедура, основанная на всем, что делал игрок. Здорово сидеть так близко и бороться за победу с таким великим игроком, как Месси, а потом еще и слышать заявления о том, что ты заслужил приз больше. Конечно, я был опечален. Хорошо, что сразу после церемонии у нас не было матчей".