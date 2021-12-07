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Мбаппе отстал от Холанда. Известно, кто вошел в ТОП самых дорогих игроков до 23 лет по версии CIES

Общие новости
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Деньги, деньги, деньги

Мбаппе отстал от Холанда. Известно, кто вошел в ТОП самых дорогих игроков до 23 лет по версии CIES

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) презентовал список самых дорогих игроков мира в возрасте до 23 лет. В ТОП-3 вошли Эрлинг Холанд ("Боруссия Д"), Винисиус Жуниор ("Реал") и Фил Фоден ("Манчестер Сити"). Каждого оценили в 150 миллионов евро.

1. Эрлинг Холанд ("Боруссия") – 150 млн евро;

2. Винисиус Жуниор ("Реал") – 150 млн евро;

3. Фил Фоден ("Манчестер Сити") – 150 млн евро;

4. Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед") – 140 млн евро;

5. Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед") – 130 млн евро;

6. Ферран Торрес ("Манчестер Сити") – 120 млн евро;

7. Жоау Феликс ("Атлетико") – 100 млн евро;

8. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 80 млн евро;

9. Мусса Диаби ("Байер") – 80 млн евро;

10. Йереми Пино ("Вильярреал") – 80 млн евро.

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Мбаппе отстал от Холанда. Известно, кто вошел в ТОП самых дорогих игроков до 23 лет по версии CIES - изображение 1

Самым дорогим молодым вратарем стал Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", 80 млн евро), защитником – Эрик Гарсия ("Барселона", 80 млн евро), крайним защитником – Альфонсо Дэвис ("Бавария", 120 млн евро), оборонительным хавбеком – Джуд Беллингем ("Боруссия", 120 млн евро), атакующими полузащитниками – Флориан Виртц ("Байер") и Педри ("Барселона"), 140 млн евро.

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В статье: CIES Килиан Мбаппе Джейдон Санчо Винисиус Жуниор Ферран Торрес Фил Фоден Жоау Феликс Мейсон Гринвуд Эрлинг Холанд Мусса Диаби Ереми Пино
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Источник:
football-observatory.com

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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
07.12.2021 в 10:45
Ну як Мбаппе може бути дешевше за Грінвуда чи Ферана Торреса? Це ж абсурд.
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