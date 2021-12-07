Мбаппе отстал от Холанда. Известно, кто вошел в ТОП самых дорогих игроков до 23 лет по версии CIES
Деньги, деньги, деньги
Getty Images / Global Images Ukraine
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) презентовал список самых дорогих игроков мира в возрасте до 23 лет. В ТОП-3 вошли Эрлинг Холанд ("Боруссия Д"), Винисиус Жуниор ("Реал") и Фил Фоден ("Манчестер Сити"). Каждого оценили в 150 миллионов евро.
1. Эрлинг Холанд ("Боруссия") – 150 млн евро;
2. Винисиус Жуниор ("Реал") – 150 млн евро;
3. Фил Фоден ("Манчестер Сити") – 150 млн евро;
4. Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед") – 140 млн евро;
5. Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед") – 130 млн евро;
6. Ферран Торрес ("Манчестер Сити") – 120 млн евро;
7. Жоау Феликс ("Атлетико") – 100 млн евро;
8. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 80 млн евро;
9. Мусса Диаби ("Байер") – 80 млн евро;
10. Йереми Пино ("Вильярреал") – 80 млн евро.
Самым дорогим молодым вратарем стал Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", 80 млн евро), защитником – Эрик Гарсия ("Барселона", 80 млн евро), крайним защитником – Альфонсо Дэвис ("Бавария", 120 млн евро), оборонительным хавбеком – Джуд Беллингем ("Боруссия", 120 млн евро), атакующими полузащитниками – Флориан Виртц ("Байер") и Педри ("Барселона"), 140 млн евро.
Популярное сейчас
- Себастьян Тилль: Трио братьев Тиллей в одном украинском клубе? В футболе все возможно
- АПЛ. Эвертон – Арсенал 2:1. Первая победа команды Бенитеса за 9 матчей
- Вернидуб: Днепр-1? Полностью опровергаю эту информацию. Возможно, продлю контракт с Шерифом
- Победа МЮ, достижение Роналду, контакты Динамо с Бухарестом. Главные новости за 2 декабря
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО