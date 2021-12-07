Экс-защитник Динамо и Милана будет играть в третьей лиге Финляндии
Тайе Тайво продолжает свое путешествие
Фото: twitter.com/football_naija/ автор неизвестен
Нигерийский ветеран Тайе Тайво на год подписался в клубе третьего финского дивизиона "Салон Палло". Контракт вступит в силу с 1 января.
"Салон Палло" станет уже 14-м клубом в карьере защитника, пик которой пришелся на "Марсель" (2005-11), где он даже был капитаном.
В дальнейшем Тайво поиграл за "Милан", КПР, выступал на Кипре, в Финляндии, США, а в 2012-13 годах заглядывал в киевское "Динамо", за которое набегал 31 матч и забил 1 гол.
По паспорту Тайе сейчас 36 лет, однако на этот счет СМИ неоднократно высказывали сомнения. Во всяком случае, в сборную Нигерии его перестали вызывать в 2012-м - то есть, всего лишь в 26 лет.
Joulu tulikin ennakkoon, ei 4.12... Varfor Milano, vi har ju Salo Tervetuloa @Salonkaupunki'in pelaamaan futista Taye Taiwo! @MiestenK #joutsenlauma #joutsenperhe pic.twitter.com/RstxdLtZFQ— Salon Palloilijat (@Joutsenlauma) December 3, 2021
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