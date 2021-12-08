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Антирекорд Шахтера, ассист Зинченко, новый талант для Динамо. Главные новости за 7 декабря

Общие новости
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UA-Football подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 7 декабря

Антирекорд Шахтера, ассист Зинченко, новый талант для Динамо. Главные новости за 7 декабря

Фото: shakhtar.com/ автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" не справился с "Шерифом" и установил антирекорд

Впервые в своей истории "Шахтер" завершил групповой раунд ЛЧ без единой победы. Вчера с "Шерифом" "Горняки" были близкими к цели даже несмотря на плохую реализацию. Они вели в счете 1:0 за пару минут до конца, но… пропустили. Молдавский футбол нынче на подъеме, видимо. Ну а от "Шахтера" ждем оргвыводов. К примеру, замена Пятова на Шевченко на 86-й минуте при скользком счете точно была необходима?

Зинченко сделал ассист в ЛЧ, но "Ман Сити" все равно проиграл

Между прочим, это первое результативное действие Саши в текущем сезоне - он классно нашел на дальней штанге Рияда Мареза, которому оставалось просто не промазать с пары метров. Впрочем, игра ничего не решала - вопрос с первым местом в группе "Сити" решил еще две недели назад. Вчера "Горожане" даже позволили себе проиграть, подарив "Лейпцигу" евровесну в ЛЕ.

Остальная ЛЧ: победы "Реала", "Атлетико", "ПСЖ", вылет "Милана"

"Реал" на классе одолел "Интер" (2:0), заняв первое место в группе; нерадзурри - вторые. "Атлетико" лишь в шаге от пропасти собрался и показал, что его рано списывать - 3:1 с "Порту" и второе место в группе. В еще одном матче квартета немотивированный "Ливерпуль" одолел "Милан" (2:1), выбросив россонери с еврокубков. Победа "ПСЖ" над "Брюгге" (4:1) интересна разве что дублями Мбаппе и Месси - ранее такой синергии они еще не демонстрировали.

"Динамо" продлило Диалло и подписало молодого алжирца

Итак, Киеву таки удалось продлить своего самого перспективного юниора - 18-летний сенегалец Самба Дьялло, взорвавший в этом году Юношескую лигу УЕФА, подписался на 5 лет. Более того, агенты Дьялло из VV Consulting привезли в "Динамо" еще одно молодое дарование - алжирца из школы "Монако" Ноа Нехара. Очень интересно, что за фрукт - в интернете про него информации почти нет.

Чистка в "Шахтере": Марлос и Мораес, похоже, уйдут в конце года

Еще до позора против "Шерифа" СМИ написали, что "Шахтер" не продлит контракты с ветеранами Марлосом и Жуниором Мораесом, которые истекают в конце года. Таким образом, уже вторую половину сезона оба, скорее всего, проведут в других местах. По Марлосу уже и конкретика появилась - он может воссоединиться с Тайсоном в "Интернасьонале".

Молодежка "Шахтера" разгромила "Шериф", но поздно пить боржоми

В отличие от взрослых "Горняков", команда U-19 камня на камне не оставила от защиты сверстников из "Шерифа", наколотив шесть сухих голов. Молдаване были так безнадежны, что привезли на свои ворота аж два пенальти. В общем, все круто, только матч этот уже ничего не решал - "Шахтер" давно потерял шансы на выход из группы, пропустив вперед "Реал" и "Интер".

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Комментарии (5)
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Dnepr-75 (Днiпро)
08.12.2021 в 08:36
Результат достигнут, ГдеЗебра сделала Сасу-оло из Шахтара.
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nedved (Запорожье)
08.12.2021 в 07:48
Дедзерби в Шахтере для лиги чемпионов? Не думаю. Для первой лиги да
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kanoist (мариуполь)
08.12.2021 в 07:27
Менять Пятов,он что с дерева рухнул,или нбхнкюул чего то?
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0
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alex.belogubko (одесса)
08.12.2021 в 07:08
если бы Дзерби тренеровал Реал-Барсу- Баварию его бы давно бы выгнали а не терпели этого позора
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alex.belogubko (одесса)
08.12.2021 в 07:22
и даже Шериф
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