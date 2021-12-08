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Аль-Садд назвал преемника Хави. Он работал в Англии и России

Общие новости
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Тоже Хави, но не Эрнандес

Аль-Садд назвал преемника Хави. Он работал в Англии и России

Al-Sadd

Новина українською

Испанский специалист Хави Грасия официально возглавил футбольный клуб "Аль-Садд". Катарский клуб назначил Хавьера главный тренером вместо Хави Эрнандеса, который ушел в каталонскую "Барселону" в начале ноября.

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Ранее Грасия работал с молодежной командой "Вильярреала", "Кадисом", "Альмерией", "Осасуной", "Малагой" и английским "Уотфордом". Последнее место его работы – "Валенсия", откуда его уволили в мае 2021-го из-за неудовлетворительных результатов.

С "Уотфордом" наставник выходил в финал Кубка Англии (2018/19), а с "Кадисом" побеждал в Сегунде B.

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В статье: Хави Грасия Аль-Садд (Доха)
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