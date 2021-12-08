Стало официально известно, кто заменит ушедшего в Барсу Хави на посту главного тренера Аль-Садда

Испанский специалист Хави Грасия официально возглавил футбольный клуб "Аль-Садд". Катарский клуб назначил Хавьера главный тренером вместо Хави Эрнандеса, который ушел в каталонскую "Барселону" в начале ноября.

Ранее Грасия работал с молодежной командой "Вильярреала", "Кадисом", "Альмерией", "Осасуной", "Малагой" и английским "Уотфордом". Последнее место его работы – "Валенсия", откуда его уволили в мае 2021-го из-за неудовлетворительных результатов.

???? لقطات من المؤتمر الصحفي لمدرب الزعيم الجديد خافي غراسيا#السد #قطر pic.twitter.com/4bfQ7jjoAX — ???? #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) December 8, 2021

С "Уотфордом" наставник выходил в финал Кубка Англии (2018/19), а с "Кадисом" побеждал в Сегунде B.