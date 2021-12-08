Хави Грасия: Я с самого начала чувствовал интерес Аль-Садда
Тренер рад предоставленной возможности
Valencia
Испанский тренер Хави Грасия, возглавивший "Аль-Садд" 8 декабря, рассказал подробности своего сотрудничества с катарским клубом.
Специалист сообщил, что срок его контракта рассчитан на год.
"Знаю, что здесь сделал Хави как игрок и тренер. Мы постараемся сохранить атакующий настрой и быть агрессивными на половине поля соперника.
Легко было решиться приехать сюда. Я с самого начала чувствовал интерес клуба. Это подходящее место и подходящее время, чтобы хорошо поработать. Я уверен, что это будет хороший опыт, и мы постараемся сделать все возможно", — цитирует Грасию пресс-служба клуба.
В "Аль-Садде" он займет место Хави, который покинул клуб ради того, чтобы возглавить "Барселону".
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