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Пеле снова попал в больницу

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(2 голосов)

Экс-футболист госпитализирован

Пеле снова попал в больницу

Eurosport

Новина українською

Легендарный бразильский футболист Пеле сегодня, 8 декабря, госпитализирован, пишет Reuters.

По данным источника, экс-спортсмен попал в больницу для лечения опухоли толстой кишки. Сообщается, что 81-летний бразилец находится в стабильном состоянии и в ближайшие дни отправится домой.

6 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

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В статье: Пеле
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Комментарии (2)
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Рівнянин (Рівне)
08.12.2021 в 18:08
Всі там будемо...Он Мануе́ля Франси́ско дус Са́нтуса (Гаррінчі) немає з нами вже 38 років.А він був не гіршим,якщо не кращим за Пеле.
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usovvictor (Kharkov)
08.12.2021 в 17:35
...черт бы побрал этот возраст...
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