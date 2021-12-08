Пеле снова попал в больницу
Экс-футболист госпитализирован
Eurosport
Легендарный бразильский футболист Пеле сегодня, 8 декабря, госпитализирован, пишет Reuters.
По данным источника, экс-спортсмен попал в больницу для лечения опухоли толстой кишки. Сообщается, что 81-летний бразилец находится в стабильном состоянии и в ближайшие дни отправится домой.
6 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
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Комментарии (2)
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Рівнянин (Рівне)
08.12.2021 в 18:08
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usovvictor (Kharkov)
08.12.2021 в 17:35
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