Судья не оценил. Футболистка Челси эффектно помогла стюардам в поимке нарушителя

Во вчерашнем матче женской Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и туринским "Ювентусом" один из болельщиков нагло прорвался на поле с телефоном и принялся делать селфи с участницами поединка. Естественно, поединок был приостановлен (0:0).

Британская пресса сообщает, что работники стадиона далеко не сразу поймали фаната, их тщетные попытки можно заметить на видео ниже. Форвард англичанок Сэм Кэрр решила помочь стюардам. 28-летняя австралийка, будто на опыте, грамотно выждала момент и пошла плечом в плечо назойливому поклоннику. Толчок получился под опорную ногу, поэтому парень мгновенно оказался на газоне – арена взорвалась аплодисментами.

It is very important to watch this video with sound. (I have many questions about how this dude was just allowed to wander, but I also need you to watch this with sound.) pic.twitter.com/SxARPjHI3Q