Судья не оценил. Футболистка Челси эффектно помогла стюардам в поимке нарушителя
Фанат выбежал на поле
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче женской Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и туринским "Ювентусом" один из болельщиков нагло прорвался на поле с телефоном и принялся делать селфи с участницами поединка. Естественно, поединок был приостановлен (0:0).
Британская пресса сообщает, что работники стадиона далеко не сразу поймали фаната, их тщетные попытки можно заметить на видео ниже. Форвард англичанок Сэм Кэрр решила помочь стюардам. 28-летняя австралийка, будто на опыте, грамотно выждала момент и пошла плечом в плечо назойливому поклоннику. Толчок получился под опорную ногу, поэтому парень мгновенно оказался на газоне – арена взорвалась аплодисментами.
It is very important to watch this video with sound. (I have many questions about how this dude was just allowed to wander, but I also need you to watch this with sound.) pic.twitter.com/SxARPjHI3Q— Meg Linehan (@itsmeglinehan) December 8, 2021
Стюарды даже после такой поддержки не были слишком настойчивыми, но, к их счастью, болельщик сам побежал в сторону трибуны. К слову, арбитр встречи действия Кэрр не оценил и показал ей желтую карточку за неспортивное поведение.
Популярное сейчас
- Из-за возмущения команд и болельщиков матч Аталанта - Вильярреал перенесен во второй раз
- Почти все. Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов
- Бенфика - Динамо (Киев). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов, 08.12.2021
- Жажа Коэльо на 4 года дисквалифицирован из-за допинга
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО