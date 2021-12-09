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Судья не оценил. Футболистка Челси эффектно помогла стюардам в поимке нарушителя

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Фанат выбежал на поле

Судья не оценил. Футболистка Челси эффектно помогла стюардам в поимке нарушителя

Getty Images / Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче женской Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и туринским "Ювентусом" один из болельщиков нагло прорвался на поле с телефоном и принялся делать селфи с участницами поединка. Естественно, поединок был приостановлен (0:0).

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Британская пресса сообщает, что работники стадиона далеко не сразу поймали фаната, их тщетные попытки можно заметить на видео ниже. Форвард англичанок Сэм Кэрр решила помочь стюардам. 28-летняя австралийка, будто на опыте, грамотно выждала момент и пошла плечом в плечо назойливому поклоннику. Толчок получился под опорную ногу, поэтому парень мгновенно оказался на газоне – арена взорвалась аплодисментами.

Стюарды даже после такой поддержки не были слишком настойчивыми, но, к их счастью, болельщик сам побежал в сторону трибуны. К слову, арбитр встречи действия Кэрр не оценил и показал ей желтую карточку за неспортивное поведение.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) женская Лига чемпионов Сэм Кэрр
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Источник:
theguardian.com

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