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Экс-игрок Ювентуса объявил о завершении карьеры

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Марокканцу уже 34

Экс-игрок Ювентуса объявил о завершении карьеры

Фото: forzajuve.ru

Новина українською

Бывший защитник "Ювентуса" и "Баварии" Мехди Бенатиа объявил о завершении карьеры футболиста.

34-летний марокканец сообщил об этом у себя в Instagram.

Последним клубом Бенатия стал турецкий "Карагюмрюк", за который он выступал с августа 2021 года.

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В статье: Ювентус (Турин) Мехди Бенатиа
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