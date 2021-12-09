Экс-игрок Ювентуса объявил о завершении карьеры

Бывший защитник "Ювентуса" и "Баварии" Мехди Бенатиа объявил о завершении карьеры футболиста.

34-летний марокканец сообщил об этом у себя в Instagram.

Последним клубом Бенатия стал турецкий "Карагюмрюк", за который он выступал с августа 2021 года.