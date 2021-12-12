  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Ломаченко - Комми: полное видео боя

Общие новости
(19 голосов)

Украинский боксёр выиграл единогласным решением судей

Ломаченко - Комми: полное видео боя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксёр Василий Ломаченко одержал победу над представителем Ганы Ричардом Комми 12 декабря в "Мэдисон Сквер Гарден". Ломаченко однажды отправил своего соперника в нокдаун и в целом контролировал ход поединка, поэтому выиграл его единогласным решением судей.

Читайте такжеНе только футбол. Все новости спорта в одном телеграм-канале!

Напомним, что Василий Ломаченко стремится к возвращению себе чемпионских поясов, поэтому не исключено, что его следующим соперником будет Джордж Камбосос, который в конце декабря раздельными решением судей одержал победу над Теофимо Лопесом.

Трансляция этого и других боксёрских боёв доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно. При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
Оцените этот материал:
(19 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
NORDOS
12.12.2021 в 06:51
мішка підсунули для сєпара
Ответить
0
-1
Медведь с балалайкой (Харьков)
12.12.2021 в 08:28
так ты ж сепар, и тебе подобные, до...здитесь отправим вас в польшу не на работу - а на совсем ... полупшек сраный!
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
12.12.2021 в 01:58
Комуніст, вперед!
Ответить
+1
-1
friday13 (Львів)
12.12.2021 в 00:53
say no to russism
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...