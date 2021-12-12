Ломаченко - Комми: полное видео боя

Украинский боксёр Василий Ломаченко одержал победу над представителем Ганы Ричардом Комми 12 декабря в "Мэдисон Сквер Гарден". Ломаченко однажды отправил своего соперника в нокдаун и в целом контролировал ход поединка, поэтому выиграл его единогласным решением судей.

Напомним, что Василий Ломаченко стремится к возвращению себе чемпионских поясов, поэтому не исключено, что его следующим соперником будет Джордж Камбосос, который в конце декабря раздельными решением судей одержал победу над Теофимо Лопесом.