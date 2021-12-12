Ломаченко - Комми: полное видео боя
Украинский боксёр выиграл единогласным решением судей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксёр Василий Ломаченко одержал победу над представителем Ганы Ричардом Комми 12 декабря в "Мэдисон Сквер Гарден". Ломаченко однажды отправил своего соперника в нокдаун и в целом контролировал ход поединка, поэтому выиграл его единогласным решением судей.
Напомним, что Василий Ломаченко стремится к возвращению себе чемпионских поясов, поэтому не исключено, что его следующим соперником будет Джордж Камбосос, который в конце декабря раздельными решением судей одержал победу над Теофимо Лопесом.
Трансляция этого и других боксёрских боёв доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно. При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ломаченко уничтожил Комми. Как это было
- Серия А. Златан спасает Милан от поражения в Удине
- Ворскла потеряла сразу четырех игроков из-за травм
- Ничья Зари в ЛК, поражение Аталанты, Шахтер продлил бразильцев. Главные новости за 9 декабря
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
NORDOS
12.12.2021 в 06:51
Ответить
0
-1
Медведь с балалайкой (Харьков)
12.12.2021 в 08:28
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
12.12.2021 в 01:58
Ответить
+1
-1
friday13 (Львів)
12.12.2021 в 00:53
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
загрузка...