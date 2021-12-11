Ломаченко - Комми: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция боя
Украинский боксёр проводит очередной бой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С субботы на воскресенье в американском "Мэдисон Сквер Гарден" главным событием ночи станет поединок с участием украинского легковеса Василия Ломаченко. Его соперником станет представитель Ганы Ричард Комми. Бой по киевскому времени состоится, когда в столице Украины будет уже утро 12 декабря. Ориентировочное начало поединка в 06:00.
Василий Ломаченко уже заявлял, что этот бой для него очередной шаг на пути к возвращению чемпионских поясов. Букмекеры считают, что украинец - безоговорочный фаворит этого противостояния. Однако эксперты отмечают, что Комми также может создать "Ломе" немало проблем.
Ломаченко - Комми, смотреть видео трансляцию боя вы можете нашем сайте прямо в этой новости ниже в плеере сервиса MEGOGO. Если у вас нет возможности увидеть видео боя, вы можете следить за ходом вечера бокса в текстовой трансляции на UA-Футбол
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