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Ломаченко - Комми: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция боя

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Украинский боксёр проводит очередной бой

Ломаченко - Комми: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция боя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

С субботы на воскресенье в американском "Мэдисон Сквер Гарден" главным событием ночи станет поединок с участием украинского легковеса Василия Ломаченко. Его соперником станет представитель Ганы Ричард Комми. Бой по киевскому времени состоится, когда в столице Украины будет уже утро 12 декабря. Ориентировочное начало поединка в 06:00.

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Василий Ломаченко уже заявлял, что этот бой для него очередной шаг на пути к возвращению чемпионских поясов. Букмекеры считают, что украинец - безоговорочный фаворит этого противостояния. Однако эксперты отмечают, что Комми также может создать "Ломе" немало проблем.

Ломаченко - Комми, смотреть видео трансляцию боя вы можете нашем сайте прямо в этой новости ниже в плеере сервиса MEGOGO. Если у вас нет возможности увидеть видео боя, вы можете следить за ходом вечера бокса в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.

Трансляция этого и других боксёрских боёв доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно. При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
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