Ломаченко - Комми: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция боя

С субботы на воскресенье в американском "Мэдисон Сквер Гарден" главным событием ночи станет поединок с участием украинского легковеса Василия Ломаченко. Его соперником станет представитель Ганы Ричард Комми. Бой по киевскому времени состоится, когда в столице Украины будет уже утро 12 декабря. Ориентировочное начало поединка в 06:00.

Василий Ломаченко уже заявлял, что этот бой для него очередной шаг на пути к возвращению чемпионских поясов. Букмекеры считают, что украинец - безоговорочный фаворит этого противостояния. Однако эксперты отмечают, что Комми также может создать "Ломе" немало проблем.

Ломаченко - Комми, смотреть видео трансляцию боя вы можете нашем сайте прямо в этой новости ниже в плеере сервиса MEGOGO. Если у вас нет возможности увидеть видео боя, вы можете следить за ходом вечера бокса в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь .