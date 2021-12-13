Впервые за шесть лет приз лучшему игроку Сенегала получил не Садио Мане
Награда поехала в Англию, но не в Ливерпуль, а в столицу
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Голкипер лондонского "Челси" Эдуар Менди был признан лучшим сенегальским игроком 2021 года. Опрос проводился среди спортивных журналистов страны.
Таким образом, Менди обогнал Садио Мане из "Ливерпуля" и Исмаилу Сарра ("Уотфорд"). Эдуар набрал 321 голос, форвард "красных" получил 99 голосов, а нападающий аутсайдера АПЛ – 61. Мане не выиграл награду впервые за 6 лет.
В 2021-м 29-летний сенегалец стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21, а в голосовании France Football занял 2-е место среди вратарей, уступив только Джанлуиджи Доннарумме, который стал обладателем приза имени Льва Яшина.
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