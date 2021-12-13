Впервые за шесть лет приз лучшему игроку Сенегала получил не Садио Мане

Голкипер лондонского "Челси" Эдуар Менди был признан лучшим сенегальским игроком 2021 года. Опрос проводился среди спортивных журналистов страны.

Таким образом, Менди обогнал Садио Мане из "Ливерпуля" и Исмаилу Сарра ("Уотфорд"). Эдуар набрал 321 голос, форвард "красных" получил 99 голосов, а нападающий аутсайдера АПЛ – 61. Мане не выиграл награду впервые за 6 лет.

В 2021-м 29-летний сенегалец стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21, а в голосовании France Football занял 2-е место среди вратарей, уступив только Джанлуиджи Доннарумме, который стал обладателем приза имени Льва Яшина.