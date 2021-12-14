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В родном городе Месси нарисовали невероятно огромный и красивый мурал с изображением Лионеля

Общие новости
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(1 голосов)

Выглядит очень круто

В родном городе Месси нарисовали невероятно огромный и красивый мурал с изображением Лионеля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В аргентинском городе Росарио появился большой мурал с изображением нападающего "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионеля Месси.

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По информации из твиттера cba24n, высота картины составила 69 метров, "фреска" была нарисована на одном из зданий родного города Месси. Отмечается, что данный мурал – самый большой в Росарио. Интересно, что всего в двух кварталах находится Памятник национальному флагу Аргентины.

Авторы мурала – художники-монументалисты Марлен Суриага и Лисандро Уртеага. Они дали своей работе название "Из другой галактики и из моего города".

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В статье: Лионель Месси
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Комментарии (1)
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zafo62
14.12.2021 в 12:32
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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