В родном городе Месси нарисовали невероятно огромный и красивый мурал с изображением Лионеля

В аргентинском городе Росарио появился большой мурал с изображением нападающего "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионеля Месси.

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По информации из твиттера cba24n, высота картины составила 69 метров, "фреска" была нарисована на одном из зданий родного города Месси. Отмечается, что данный мурал – самый большой в Росарио. Интересно, что всего в двух кварталах находится Памятник национальному флагу Аргентины.

Авторы мурала – художники-монументалисты Марлен Суриага и Лисандро Уртеага. Они дали своей работе название "Из другой галактики и из моего города".