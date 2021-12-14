В родном городе Месси нарисовали невероятно огромный и красивый мурал с изображением Лионеля
Выглядит очень круто
Getty Images / Global Images Ukraine
В аргентинском городе Росарио появился большой мурал с изображением нападающего "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионеля Месси.
По информации из твиттера cba24n, высота картины составила 69 метров, "фреска" была нарисована на одном из зданий родного города Месси. Отмечается, что данный мурал – самый большой в Росарио. Интересно, что всего в двух кварталах находится Памятник национальному флагу Аргентины.
Авторы мурала – художники-монументалисты Марлен Суриага и Лисандро Уртеага. Они дали своей работе название "Из другой галактики и из моего города".
⚽️"De otra galaxia y de mi ciudad"— cba24n Oficial (@Cba24Ncomar) December 13, 2021
????????????????Inauguraron el mayor mural de Rosario en homenaje al futbolista Lionel Messi. La obra mide 69 metros de alto y fue pintada por los muralistas Marlene Zuriaga y Lisandro Urteaga.
????????A sólo dos cuadras se encuentra el Monumento a la Bandera. pic.twitter.com/9lBaYQLNl8
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