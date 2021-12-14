Названы претенденты на попадание в символическую сборную мира по версии ФИФА

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) объявила список из 23 игроков, которые являются кандидатами в символическую сборную мира по итогам 2021 года, сообщается на официальном сайте FIFPro.

Вратари: Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Эдуар Менди ("Челси").

Защитники: Давид Алаба ("Реал"), Жорди Альба ("Барселона"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Дани Алвес ("Барселона"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Френки де Йонг ("Барселона"), Жоржиньо ("Челси"), Н'Голо Канте ("Челси").

Нападающие: Карим Бензема ("Реал"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Роберт Левандовский ("Бавария"), Ромелу Лукаку ("Челси"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("ПСЖ"), Неймар ("ПСЖ").

Состав символической сборной мира определится в ходе голосование, участие в котором примут профессиональные футболисты со всего мира. Победители будут объявлены 17 января на церемонии вручения наград The Best.