Названы претенденты на попадание в символическую сборную мира по версии ФИФА
В этот список вошли 23 игрока
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) объявила список из 23 игроков, которые являются кандидатами в символическую сборную мира по итогам 2021 года, сообщается на официальном сайте FIFPro.
Вратари: Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Эдуар Менди ("Челси").
Защитники: Давид Алаба ("Реал"), Жорди Альба ("Барселона"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Дани Алвес ("Барселона"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити").
Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Френки де Йонг ("Барселона"), Жоржиньо ("Челси"), Н'Голо Канте ("Челси").
Нападающие: Карим Бензема ("Реал"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Роберт Левандовский ("Бавария"), Ромелу Лукаку ("Челси"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("ПСЖ"), Неймар ("ПСЖ").
Состав символической сборной мира определится в ходе голосование, участие в котором примут профессиональные футболисты со всего мира. Победители будут объявлены 17 января на церемонии вручения наград The Best.
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