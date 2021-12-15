Миколенко едет в Европу, первая победа Шевы и 7:0 от Ман Сити. Главные новости за 14 декабря

Вчера утром два независимых друг от друга источника сообщили, что левый бек "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко вот-вот переберется в один из европейских клубов. Конкретика появилась ближе к обеду - написали, что речь идет об "Эвертоне" и неназванных итальянцах. "Динамо" слухи не подтвердило, но и не опровергло. Похоже, будущее 22-летнего защитника решается прямо в эти минуты.

С шестой попытки Шева таки добыл первую победу в клубной тренерской карьере - его "Дженоа" в Кубке минимально одолела "Салернитану" (1:0). В Серии А обе команды идут в зоне вылета, так что их силы примерно равны. Для "Грифонов" это первая победа с середины сентября - возможно, она как-то поможет команде взбодрится и в чемпионате. Касательно Кубка, то, кажется, песенка "Дженоа" уже спета - впереди у нее "Милан".

Роберт не устает колотить голы - вчера он забил дважды в ворота "Штутгарта", а его "Бавария" комфортно победила - 5:0. Теперь поляк имеет 42 гола в Бундеслиге в 2021 году - столько же наколотил Герд Мюллер в 1972-м, но у Левандовского впереди есть еще одна игра - против "Вольфсбурга". Таким образом, уже 17 декабря Роберт сможет побить рекорд, который держится 49 лет!

"Горожане" укрепились наверху таблицы АПЛ, просто стерев в порошок кризисный "Лидс" - 7:0. Возвращение в строй Кевина де Брюйне моментально сказалось на легкости побед "Ман Сити". Приятно, что весь матч за гегемона АПЛ провел и украинец Александр Зинченко, который уже по доброй традиции становится игроком основы команды Гвардиолы ближе к Рождеству.

В 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА "Динамо" U-19 сыграет против сверстников из "Депортиво". Взрослая команда галисийцев играет аж в Сегунде-Б, а вот молодежка - действующий чемпион Испании, так что соперник более чем серьезный. Противостояние будет одноматчевым и пройдет на поле испанцев 8 или 9 февраля - явно не лучшее время для подопечных Игоря Костюка, которые, в отличие от "Депора", зимой лишь проводят спарринги да тренируются.

Каталонцам так нужны деньги, что они повезли значительную часть основы в саудовский Эр-Рияд на выставочный матч посреди сезона, представляете? И даже несмотря на присутствие на поле Эрика Гарсии, Клемана Ленгле, Фелипе Коутиньо, Сержиньо Деста и самого Дани Алвеса "Барса" все равно проиграла "Бока Хуниорс" - 1:1 в основное время и 2:4 по пенальти. Поражения становятся для команды Хави привычным делом.