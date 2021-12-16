Кун завершил карьеру, Арсенал в топ-4, лёгкий жребий Шахтёра. Главные новости за 15 декабря

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 15 декабря.

Форвард "Барселоны" Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года. Причиной этому послужили проблемы с сердцем. За каталонский клуб Кун успел отыграть 5 матчей и забить один гол. До этого Агуэро выступал за "Индепендьенте" (2005-06), "Атлетико" (2006-11) и "Манчестер Сити"(2011-21). За 10 лет в составе "горожан" Кун выиграл 5 титулов АПЛ и стал лучшим иностранным бомбардиром в истории лиги (184 гола). Также на счету Агуэро легендарный гол в ворота "КПР" (3:2) в его первом сезоне на Этихад, подаривший "Сити" первое чемпионство в новейшей истории.

"Арсенал" уверенно победил "Вест Хэм" (2:0) в лондонском дерби. Победу "канонирам" принесли голы Мартинелли и Смита-Роу во втором тайме. Счёт мог быть и разгромным, но Ляказетт не реализовал пенальти на 69-й минуте. Благодаря 3 очкам "Арсенал" поднялся на 4-ю позицию с 29 очками в активе, потеснив как раз команду Андрея Ярмоленко (у "молотобойцев" 28 пунктов).

В среду в Доме футбола состоялись жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины. Жребий был рейтинговым: "Динамо", "Шахтёр", "Ворскла" и "Заря" были сеянными; "Днепр-1", "Александрия", "Львов" и "Металлист" попали в число несеянных. В результате жеребьёвки сформировались следующие пары: "Днепр-1" – "Ворскла", "Александрия" – "Динамо", "Металлист" – "Заря" и "Львов" –"Шахтёр". Напомним, что четвертьфиналы Кубка Украины запланированы на 2 марта.

Исполнительный комитет AUF объявил имя нового наставника сборной Уругвая. Им стал Диего Алонсо. Последним местом работы 46-летнего специалиста был американский "Интер Майами". Также до этого он тренировал несколько мексиканских, парагвайских и уругвайских клубов. На этом посту Алонсо сменит Оскара Табареса, который руководил командой на протяжении 15 лет. Табарес руководил сборной Уругвая в 234 матчах, и это как минимум на 67 игр больше, чем у любого другого тренера мира, работавшего со сборной.

19 игроков и сотрудников "Манчестер Юнайтед" сдали положительные результаты тестирования на коронавирус, сообщает The Telegraph. Все они находятся на самоизоляции. Сообщается, что "манкунианцы" обсуждают с АПЛ возможность переноса субботней игры с "Брайтоном", где также установлены факты инфицирования COVID. Отметим, что "Тоттенхэм" и "Лестер" также просили АПЛ о переносе матча 17-го тура, который запланирован на четверг, но получили отказ. Также в среду был перенесен матч "Бернли" – "Уотфорд".