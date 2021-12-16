  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

УЕФА планирует выделить клубам до € 7 млрд

Общие новости
(1 голосов)

Все из-за коронавируса

УЕФА планирует выделить клубам до € 7 млрд

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

УЕФА планирует выделить клубам до € 7 млрд, поскольку опасается негативного влияния коронавируса на футбол, пишет The Financial Times. По информации источника, для реализации пакета финансирования европейских клубов УЕФА привлёк американский банк Citibank, готовый выделить необходимые денежные средства.

Организация планирует распределить средства в виде фонда помощи клубам. Изначально размер фонда может составить € 2 млрд с последующим расширением до € 7 млрд. Citibank получил соглашение в рамках конкуренции с банками Goldman Sachs и Macquarie, а также инвестиционной компанией Apollo. Сделка будет оформлена в виде кредита, который будет обеспечиваться правами УЕФА на трансляцию еврокубковых турниров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
SeventyFour (Phoenix)
16.12.2021 в 17:06
Ну не УЕФА а газпром. И тут кацы всех покупают
Ответить
0
0
Caballero (DC)
16.12.2021 в 17:03
А если бы не коронавирус, то не выделили бы. "Сэкономили" бы...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...