Бывший тренер сборной Нигерии сделал заявление по поводу обвинений в коррупции

Экс-наставник национальной сборной Нигерии Гернот Рор опроверг информацию прессы о том, что его решение руководить командой в свое время было связано с незаконными денежными операциями. В частности, его спросили, предлагали ли ему когда-нибудь деньги за вызов игрока в сборную.

"Нет, никогда. В Африке и Европе меня давно знают, меня нельзя купить. Я дорожу своей репутацией. Мой штаб действительно вызвал одного из игроков для того, чтобы помочь ему в клубной карьере. Это было сделано в интересах футбола Нигерии, никакой коррупции".

"Если бы я работал в сборной Нигерии из-за денег, то давно бы уехал. Вместо этого я предложил снизить зарплату на 20 процентов из-за пандемии. Тем не менее, зарплата даже так не всегда приходила. Я удивлен тем, как Нигерия относится к своему тренеру. Это не только меня касается, других специалистов тоже. Нам не платят, нас увольняют".