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Агент Эриксена: Кристиан в хорошем физическом состоянии и продолжит играть

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Хавбек не планирует завершать карьеру

Агент Эриксена: Кристиан в хорошем физическом состоянии и продолжит играть

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Агент атакующего полузащитника Кристиана Эриксена - Мартин Шутс, прокомментировал будущее хавбека.

"Крис в хорошем физическом состоянии, и он продолжит играть. Я очень оптимистично настроен. Футбол – его страсть.

Два клуба уже позвонили мне, чтобы узнать, как у него дела. Это было давно, когда у него еще был контракт с "Интером", и он тренировался сам.

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Что насчет "Интера", все и так было ясно. Италия – единственная страна, не разрешающая играть или тренироваться с дефибриллятором", – рассказал Шутс.

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В статье: Кристиан Эриксен
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