Агент Эриксена: Кристиан в хорошем физическом состоянии и продолжит играть

Агент атакующего полузащитника Кристиана Эриксена - Мартин Шутс, прокомментировал будущее хавбека.

"Крис в хорошем физическом состоянии, и он продолжит играть. Я очень оптимистично настроен. Футбол – его страсть.

Два клуба уже позвонили мне, чтобы узнать, как у него дела. Это было давно, когда у него еще был контракт с "Интером", и он тренировался сам.