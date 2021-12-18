Агент Эриксена: Кристиан в хорошем физическом состоянии и продолжит играть
Хавбек не планирует завершать карьеру
Getty Images / Global Images Ukraine
Агент атакующего полузащитника Кристиана Эриксена - Мартин Шутс, прокомментировал будущее хавбека.
"Крис в хорошем физическом состоянии, и он продолжит играть. Я очень оптимистично настроен. Футбол – его страсть.
Два клуба уже позвонили мне, чтобы узнать, как у него дела. Это было давно, когда у него еще был контракт с "Интером", и он тренировался сам.
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Что насчет "Интера", все и так было ясно. Италия – единственная страна, не разрешающая играть или тренироваться с дефибриллятором", – рассказал Шутс.
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Источник:As
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