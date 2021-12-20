Черчесов возглавил бывший клуб Реброва
Детали соглашения между сторонами не разглашаются
Фото: fradi.hu
58-летний специалист Станислав Черчесов возглавил "Ференцварош", сообщает пресс-служба "фради". Детали соглашения между сторонами не разглашаются.
???? Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 20, 2021
Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую он тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в "Легии", "Жемчужине-Сочи", московском "Динамо" и "Спартаке".
Ранее СМИ сообщали о том, что тренер "Зари" Виктор Скрипник и наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб являются кандидатами на эту должность.
Добавим, что за "фради" выступает украинский полузащитник Александр Зубков. "Ференцварош" в 16 матчах набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии.
Напомним, что с 2018 по 2021 годы "фради" тренировал украинец Сергей Ребров.
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