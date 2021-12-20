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Черчесов возглавил бывший клуб Реброва

Общие новости
(1 голосов)

Детали соглашения между сторонами не разглашаются

Черчесов возглавил бывший клуб Реброва

Фото: fradi.hu

Новина українською

58-летний специалист Станислав Черчесов возглавил "Ференцварош", сообщает пресс-служба "фради". Детали соглашения между сторонами не разглашаются.

Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую он тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в "Легии", "Жемчужине-Сочи", московском "Динамо" и "Спартаке".

Ранее СМИ сообщали о том, что тренер "Зари" Виктор Скрипник и наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб являются кандидатами на эту должность.

Добавим, что за "фради" выступает украинский полузащитник Александр Зубков. "Ференцварош" в 16 матчах набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

Напомним, что с 2018 по 2021 годы "фради" тренировал украинец Сергей Ребров.

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В статье: Станислав Черчесов Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
fradi.hu

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Комментарии (9)
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sawyer1936
20.12.2021 в 16:44
Ну и редакция. Че вы тут ребусы постите?"Зубков будет работать под руководством экс-тренера сборной России" "Черчесов возглавил бывший клуб Реброва" Абы просмотров больше было. Можно же было одну нормальную новость выложить. Давайте еще "Ференсварош получил нового тренера""Росийский тренер переехал в Венгрию" "Экс тренер сборной России будет работать в экс клубе Харатина"
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Il Gatto
20.12.2021 в 16:37
Оце так мадярів поплавило, лол. Rest in piss, Ференцварош
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0
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kalan-86 (Анкара)
20.12.2021 в 16:28
Будут бороться за 4-5 место в чемпионате, максимум.
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
20.12.2021 в 16:21
Зубкову валить нужно теперь
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+2
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Romerik (YNWA)
20.12.2021 в 16:11
Ахах. Выбирать между усатым и Скрипником и Вернидубом, и из них выбрать усатого - это сильно. Все, теперь можете забыть за Лч...
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kalan-86 (Анкара)
20.12.2021 в 16:31
Я думаю они получили отказы как от Скрипника так и от Вернидуба, поэтому остановились хоть на каком-то варианте. Только дурак может всерьёз воспринимать этого тренера.
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0
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Artemanat (Кривой Рог)
20.12.2021 в 15:55
Пропал клуб нах...больше еврокубков не будет...
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+2
0
MaximSK (Киев)
20.12.2021 в 15:55
не повезло Зубкову, теперь он его посадит на лавку надолго
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0
0
download1 (huyersk)
20.12.2021 в 15:39
ооо, тримайся Олександре ..
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0
-1


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