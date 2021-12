Черчесов возглавил бывший клуб Реброва

58-летний специалист Станислав Черчесов возглавил "Ференцварош", сообщает пресс-служба "фради". Детали соглашения между сторонами не разглашаются.

???? Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU