  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

ФИФА хочет перенести проведение Кубка африканских наций на осень

Общие новости
(1 голосов)

Сроки проведения турнира могут быть смещены

ФИФА хочет перенести проведение Кубка африканских наций на осень

CDN

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что проведение Кубка африканских наций может быть перенесено с середины зимы на осень.

"Сейчас европейские клубы понимают, что вынуждены отпускать игроков на Кубок африканских наций. Мы считаем, что этот турнир может быть частью большого международного окна и проводиться осенью, а не в январе-феврале.

Очень важно донести до оппозиции наши аргументы и вместе разобраться, какое решение будет наилучшим", – цитирует Инфантино ТАСС.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром Африки среди сборных и проводится раз в два года. В прошлом году турнир был перенесен на начало 2022 и запланирован с 9 января по 6 февраля в Камеруне.

Читайте такжеИнфантино: ЧМ раз в 2 года принесет дополнительные 4,4 млрд долларов дохода за первый четырехлетний цикл
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джанни Инфантино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tass

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...