ФИФА хочет перенести проведение Кубка африканских наций на осень
Сроки проведения турнира могут быть смещены
CDN
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что проведение Кубка африканских наций может быть перенесено с середины зимы на осень.
"Сейчас европейские клубы понимают, что вынуждены отпускать игроков на Кубок африканских наций. Мы считаем, что этот турнир может быть частью большого международного окна и проводиться осенью, а не в январе-феврале.
Очень важно донести до оппозиции наши аргументы и вместе разобраться, какое решение будет наилучшим", – цитирует Инфантино ТАСС.
Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром Африки среди сборных и проводится раз в два года. В прошлом году турнир был перенесен на начало 2022 и запланирован с 9 января по 6 февраля в Камеруне.
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