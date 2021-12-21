ФИФА хочет перенести проведение Кубка африканских наций на осень

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что проведение Кубка африканских наций может быть перенесено с середины зимы на осень.

"Сейчас европейские клубы понимают, что вынуждены отпускать игроков на Кубок африканских наций. Мы считаем, что этот турнир может быть частью большого международного окна и проводиться осенью, а не в январе-феврале.

Очень важно донести до оппозиции наши аргументы и вместе разобраться, какое решение будет наилучшим", – цитирует Инфантино ТАСС.