Успех Шевченко, приз для Луческу, боевая ничья Барселоны. Главные новости за 21 декабря

"Дженоа" по-прежнему почти не забивает, зато вчера ей удалось уверенно сдержать 4-ю команду итальянского чемпионата "Аталанту" - 0:0. У бергамасков и их украинского плеймейкера Руслана Малиновского даже моментов опасных не было - весь кислород перекрыли. Благодаря ничьи "Дженоа" вышла на чистое 18-е место с 11 очками. До спасительной 17-й строчки осталось каких-то три балла.

"Севилья" идет второй в Примере, а "Барса" даже не в зоне ЛЕ, но что мы получили? 1:1 на табло и 7:1 по ударам в створ ворот в пользу сине-гранатовых. Кажется, "Нервион" как был удобным соперником для "Кулес", так и остался. А вот кто выиграл от ничьей на "Писхуане", так это "Реал" - если завтра Мадрид победит в Бильбао, его отрыв от второго места вырастет до 8 очков.

Микель Артета хочет трофей. Вчера его "Канониры" легко и без вопросов убрали с пути прозябающий в 3-м дивизионе "Сандерленд". Особенно постарался молодой нападающий Эдди Нкетиа - у него хет-трик. Остальные три четвертьфинала сыграют сегодня - там и "Челси", и "Ливерпуль", и "Лестер", и "Вест Хэм". И вы все еще верите, что Кубок лиги никому не нужен?

Награда нашла героя. А как вы хотели? Требл в Украине на дороге не валяется - особенно по меркам румынского тренерского цеха. Примечательно, что ранее Мирча Луческу четырежды признавался лучшим у себя на родине - и все четыре раза в бытность тренером "Шахтера". Украина явно идет на пользу Мистеру, и в денежном плане тоже - в рейтинге самых богатых румын ему покорилась 203-я строчка.

28-летний хавбек объявил, что покидает Чернигов, где уже давно хронически не выплачивают зарплату. 16 голов в 47 матчах - он оставил по себе добрую память. Раскрывать свой новый клуб Андрей не стал, но СМИ не обманешь - они уже вычислили, что Тотовицкий с зимы пристанет к "Колосу".

И это отвратительная новость для тренеров большинства европейских клубов. Многие, и ФИФА в том числе советовали Африке провести континентальное первенство летом, но тамошние чиновники настояли на своем - турнир пройдет, как и планировалось, в январе-феврале 2022-го. Африканцев можно понять - сейчас у них зима и играть намного комфортнее. А вот что делать Клоппу, который в разгар сезона потеряет одновременно Салаха, Мане, Кейта и Матипа?