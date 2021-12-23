Барса берёт Торреса, Бензема тащит Реал, Ярмолу ждут в Турции. Главные новости за 22 декабря

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 22 декабря.

"Барселона" близка к подписанию вингера "Манчестер Сити" Феррана Торреса. 21-летний испанец переберётся в Каталонию в январе. Сумма сделки оценивается в 55 миллионов евро плюс 10 млн бонусов. Это вдвое больше, чем "горожане" заплатили за него "Валенсии" в августе 2020-го года. В составе "Сити" Торрес отметился 16 голами в 43 матчах. Торрес станет третьим игроком за этот год, сменившим "Этихад" на "Камп Ноу" вслед за Эриком Гарсией и завершившим карьеру Куном Агуэро.

Карим Бензема обогнал своего многолетнего партнёра по атаке Криштиану Роналду по голам за календарный год, оформив дубль в матче против "Атлетика". У Карима 47 мячей в 2021-м против 46 у CR7. Дубль 34-летнего форварда позволил королевскому клубу покинуть Бильбао с минимальной победой 1:2, увеличив свой отрыв от "Севильи" до 8 очков. "Атлетико" отстаёт от соседей на 17 пунктов, "Барса" - на 18.

"Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" вышли в полуфинал Кубка Лиги, выиграв свои матчи в среду. Во вторник первую путёвку в 1/2 оформил "Арсенал". "Ливерпуль" совершил камбек с 1:3 против "Лестера", сравняв счёт благодаря мячам Жоты и Минамино. В серии пенальти точнее оказались "мерсисайдцы" – 5:4. "Челси" на выезде одолел "Брентфорд" (0:2), а экс-тренер "пенсионеров" Антонио Конте вместе с "Тоттенхэмом" прошёл "Вест Хэм". На мяч Боуэна "шпоры" ответили мячами Бергвейна и Моуры.

Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов турецкого "Трабзонспор", сообщает журналист Юнус Эмре Сель. В подписании 32-летнего украинца заинтересован главный тренер "бордово-голубых" Абдулла Авчи. Контракт Ярмоленко с "молотобойцами" заканчивается летом 2022 года, а его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 4 млн евро. "Трабзонспор" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. Ярмоленко же отыграл всего 52 минуты в АПЛ в этой кампании.

Черниговская "Десна" официально объявила о прекращении сотрудничества с форвардом команды Филиппом Будковским. У игрока закончился срок действия контракта и стороны приняли решение не продлевать соглашение. Напомним, что 29-летний Будковский выступал за "Десну" с января 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команды 52 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.