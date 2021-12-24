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Легендарного Пеле выписали из больницы после месяца госпитализации

Общие новости
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Бразилец после выписки обратился к болельщикам

Легендарного Пеле выписали из больницы после месяца госпитализации

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В начале декабря легендарный бразильский футболист Пеле был госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Он перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки в сентябре и пролежал в больнице почти месяц.

В четверг стало известно, что живая легенда Бразилии был выписан из больницы в Сан-Паулу, но будет продолжать лечение, сообщает Sky Sports.

"Пациент остается стабильным и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре", - говорится в заявлении больницы Альберта Эйнштейна.

81-летний бразилец обратился к болельщикам после выписки из больницы, опубликовав свежий пост в Instagram.

"Улыбка на фотографии не просто так. Как я вам и обещал, Рождество проведу с семьёй. Я возвращаюсь домой. Спасибо за все позитивные сообщения".

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В статье: Пеле
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.12.2021 в 10:40
Здоровья легенде!!!
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