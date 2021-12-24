Легендарного Пеле выписали из больницы после месяца госпитализации

В начале декабря легендарный бразильский футболист Пеле был госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Он перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки в сентябре и пролежал в больнице почти месяц.

В четверг стало известно, что живая легенда Бразилии был выписан из больницы в Сан-Паулу, но будет продолжать лечение, сообщает Sky Sports.

"Пациент остается стабильным и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре", - говорится в заявлении больницы Альберта Эйнштейна.

81-летний бразилец обратился к болельщикам после выписки из больницы, опубликовав свежий пост в Instagram.