Легендарного Пеле выписали из больницы после месяца госпитализации
Бразилец после выписки обратился к болельщикам
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В начале декабря легендарный бразильский футболист Пеле был госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Он перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки в сентябре и пролежал в больнице почти месяц.
В четверг стало известно, что живая легенда Бразилии был выписан из больницы в Сан-Паулу, но будет продолжать лечение, сообщает Sky Sports.
"Пациент остается стабильным и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре", - говорится в заявлении больницы Альберта Эйнштейна.
81-летний бразилец обратился к болельщикам после выписки из больницы, опубликовав свежий пост в Instagram.
"Улыбка на фотографии не просто так. Как я вам и обещал, Рождество проведу с семьёй. Я возвращаюсь домой. Спасибо за все позитивные сообщения".
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